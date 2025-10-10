Ο Γεωργιανός που επιτέθηκε στην έγκυο είχε κακοποιήσει και την ανήλικη κόρη του - Δύο φορές είχε φύγει από το σπίτι η ανήλικη
Ο Γεωργιανός που επιτέθηκε στην έγκυο είχε κακοποιήσει και την ανήλικη κόρη του - Δύο φορές είχε φύγει από το σπίτι η ανήλικη
Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», η ανήλικη κόρη του 43χρονου είχε εντοπιστεί δύο φορές στον δρόμο και τότε είχε υπάρξει παρέμβαση των Αρχών, με τη σύλληψη των γονιών για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της 39χρονης Γεωργιανής που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» μετά τη βίαιη επίθεση με πιρούνι που δέχθηκε από τον 43χρονο σύντροφό της στο Νέο Ψυχικό.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία από δύο περιστατικά που σχετίζονται με την οικογένεια του δράστη και ειδικότερα αφορούν την κόρη του 43χρονου από τον πρώτο του γάμο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, πολίτης επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, ενημερώνοντας ότι εντόπισε μια έφηβη να κοιμάται στον δρόμο. Η κοπέλα φέρεται να είχε φύγει από το σπίτι έπειτα από καβγά με τους γονείς της. Η Άμεση Δράση μετέβη στο σημείο και η ανήλικη οδηγήθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Με εντολή του εισαγγελέα, οι γονείς κρατήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ το παιδί παρελήφθη από συγγενικό πρόσωπο.
Ακολούθησε, στις 3 Ιανουαρίου 2023, δεύτερη επικοινωνία της οικογένειας με τον οργανισμό, προκειμένου να ενεργοποιηθεί Missing Kid Alert για τον εντοπισμό της 15χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι στις 30 Δεκεμβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 5 Ιανουαρίου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε ότι η ανήλικη είχε επιστρέψει και η υπόθεση παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με τους γιατρούς, η γυναίκα έχει ανακτήσει την όρασή της από το ένα μάτι, ενώ το άλλο εξακολουθεί να κινδυνεύει. Το έμβρυο που κυοφορεί δεν διατρέχει κίνδυνο.
Ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια, φέρεται να επιτέθηκε με μανία στη γυναίκα, καρφώνοντάς την επανειλημμένα με πιρούνι στο πρόσωπο. Όπως είπε η ίδια στους γιατρούς, κατάφερε να σωθεί βγαίνοντας γυμνή στον δρόμο και ζητώντας βοήθεια.
Η γυναίκα παραμένει σε κατάσταση σοκ, ενώ ο 43χρονος Γεωργιανός συνελήφθη και αναμένεται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία από δύο περιστατικά που σχετίζονται με την οικογένεια του δράστη και ειδικότερα αφορούν την κόρη του 43χρονου από τον πρώτο του γάμο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, πολίτης επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, ενημερώνοντας ότι εντόπισε μια έφηβη να κοιμάται στον δρόμο. Η κοπέλα φέρεται να είχε φύγει από το σπίτι έπειτα από καβγά με τους γονείς της. Η Άμεση Δράση μετέβη στο σημείο και η ανήλικη οδηγήθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Με εντολή του εισαγγελέα, οι γονείς κρατήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ το παιδί παρελήφθη από συγγενικό πρόσωπο.
Ακολούθησε, στις 3 Ιανουαρίου 2023, δεύτερη επικοινωνία της οικογένειας με τον οργανισμό, προκειμένου να ενεργοποιηθεί Missing Kid Alert για τον εντοπισμό της 15χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι στις 30 Δεκεμβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 5 Ιανουαρίου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε ότι η ανήλικη είχε επιστρέψει και η υπόθεση παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές.
Η επίθεση στο Νέο ΨυχικόΗ 39χρονη γυναίκα, έγκυος τριών μηνών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μαιευτική Κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν» με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια, έπειτα από την άγρια επίθεση που δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τον 43χρονο σύντροφό της.
Σύμφωνα με τους γιατρούς, η γυναίκα έχει ανακτήσει την όρασή της από το ένα μάτι, ενώ το άλλο εξακολουθεί να κινδυνεύει. Το έμβρυο που κυοφορεί δεν διατρέχει κίνδυνο.
Ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια, φέρεται να επιτέθηκε με μανία στη γυναίκα, καρφώνοντάς την επανειλημμένα με πιρούνι στο πρόσωπο. Όπως είπε η ίδια στους γιατρούς, κατάφερε να σωθεί βγαίνοντας γυμνή στον δρόμο και ζητώντας βοήθεια.
Η γυναίκα παραμένει σε κατάσταση σοκ, ενώ ο 43χρονος Γεωργιανός συνελήφθη και αναμένεται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο
Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!
Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο
Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα