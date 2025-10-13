ΕΘΑΑΕ: Σε εξέλιξη η πιστοποίηση των προγραμμάτων στα μη κρατικά πανεπιστήμια – Δεν ισχύουν τα περί απόρριψης Νομικών Σχολών

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα 1-3 για όλα τα υπό εξέταση ΠΠΣ (σύνολο 28).Η διαδικασία για τα περισσότερα ΠΠΣ βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης ή της υποβολής των Εκθέσεων Πιστοποίησης από τις ΕΕΑΠ και για αρκετά ΠΠΣ στη φάση της εξέτασης των Εκθέσεων Πιστοποίησης από το αρμόδιο όργανο ΣΑΠ της ΕΘΑΑΕ.Επισημαίνεται ότι η ΕΘΑΑΕ δεν έχει λάβει ακόμη καμία Έκθεση Πιστοποίησης ΠΠΣ Νομικής από τις αντίστοιχες ΕΕΑΠ.Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων σταδίων, η Αρχή θα προχωρήσει στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πιστοποίησης μέσω της ιστοσελίδας της στην ειδική ενότητα με τις Εκθέσεις Πιστοποίησης ΠΣ των ΑΕΙ και ΝΠΠΕ.Η ανάρτηση του Καθηγητή Νομικής, Πάνου ΛαζαράτουΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣΠληροφορούμαι εγκύρως ότι η ΕΘΑΑΕ ΟΜΟΦΩΝΩΣ δεν πρόκειται να πιστοποιήσει ως έχουν κανένα από τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των τριών ιδιωτικών νομικών σχολών που ( μάλλον εσπευσμένα) αδειοδοτήθηκαν.Κανένα!Μάλιστα σε ένα από αυτά οι παρατηρήσεις που αναμένονται εντός της εβδομάδας ενδεχομένωςθα είναι εκτενείς και ριζικές, σχεδόν « συντριπτικές».Νοn compliance συνεπώς και μάλιστα για κάποιες σχολές σε δύο ακόμη ΚΡΙΣΙΜΑ επίπεδα: το πολεοδομικό ( κτίρια - αίθουσες- βιβλιοθήκες) και εκείνο του ( ανεπαρκούς) καθηγητικού προσωπικού.Μια ΕΘΑΑΕ η οποία τίμησε τον εποπτικό ρόλο της λοιπόν, αν τα πράγματα είναι έτσι.Και μάλιστα γενναία και εμφατικά.Αναμένεται η επιβεβαίωση των ανωτέρω εντός της εβδομάδας , ή τις αρχές της επομένης , όπου θα κατατεθούν οι σχετικές ΕΚΘΕΣΕΙΣ της ΕΘΑΑΕ .—————————————————————————Αν αυτά ισχύουν:Νομικώς αυτό σημαίνει , με τον υφιστάμενο νόμο , ότι εκκινεί μια σειρά από έντονες ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ , οι οποίες αφορούν κυρίως:1. Την νομική και πραγματική αδυναμια των σχολών να « διορθώσουν» εγκαίρως και να λειτουργήσουν φέτος , όπως ίσως θα επιθυμούσαν.2. Την ανάγκη οι « προσαρμογές» προγράμματος να αναγνωριστούν εγκύρως από το αλλοδαπό μητρικό ίδρυμα με διαδικασία προβλεπόμενη στο νόμο.,( άρθρο 140) και βεβαίως να επανελεγχθούν από την ΕΘΑΑΕ.———————————————————————-Τίθεται όμως φοβούμαι και ζήτημα νομιμότητας ή/ και ανακλητού των αρχικών αδειών, οι οποίες πιστεύω ότι θα προσβληθούν, δεδομένου ότι ως φαίνεται τα ανεπαρκή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ουδέποτε είχαν αναγνωρισθεί πλήρως και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ , από τις μητρικές σχολές, αφού η σχετική υπογεγραμμένη πρωτότυπη ( ακαδημαϊκή και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) validation λείπει από τους φακέλους τους.Σε κάθε περίπτωση τυχόν υπάρχουσα ακαδημαϊκή και επαγγελματική validation (πράγμα άκρως ΑΜΦΙΒΟΛΟ) θα πρέπει να αναθεωρηθεί λιγότερο ή περισσότερο ριζικά , ζήτημα που χρειάζεται μπόλικο χρόνο και καθιστά βεβαίως τις υφιστάμενες άδειες νομικώς προβληματικές και την ως τότε νόμιμη λειτουργία των σχολών νομικώς ΚΑΙ πραγματικώς ΑΔΥΝΑΤΗ.————————————————————————-Πρόκειται μάλλον, αν τα ανωτέρω ισχύουν , για ισχυρό , ηχηρότατο κόλαφο.