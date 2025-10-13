Κληρονομιές και γονικές παροχές: Ποιοι και πόσα θα παίρνουν τώρα από τη «νόμιμη μοίρα»
Oλες οι αλλαγές που ετοιμάζονται στον νόμο - Οι κληρονόμοι δεν θα πληρώνουν τα χρέη - Θα αποπληρώνονται από μέρος της περιουσίας και το υπόλοιπο θα πηγαίνει στους δικαιούχους
Καινοτόμες αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο 80 χρόνια μετά την εφαρμογή του επιφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω της επιτροπής που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό, υπό τον καθηγητή Νομικής Απόστολο Γεωργιάδη, που θα ολοκληρώσει το έργο της έως τα τέλη Οκτωβρίου. Για πρώτη φορά καθιερώνεται ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, δηλαδή θα μπορεί πλέον ο διαθέτης εν ζωή να μοιράζει την περιουσία του εκτός των κανόνων της νόμιμης μοίρας, ενώ αυξάνεται το ποσοστό της νόμιμης μοίρας των συζύγων σε 33,3% από 25%.
Επίσης, δίνεται λύση στις αποποιήσεις κληρονομιών λόγω χρεών του αποβιώσαντος. Οι κληρονόμοι θα μπορούν να αποδέχονται την κληρονομιά, αλλά θα είναι υπόχρεοι για την εξόφληση των χρεών από εκποίηση κληρονομούμενης ακίνητης περιουσίας μέχρι του ποσού της αξίας της, ώστε να μην επιβαρυνθούν με τα χρέη του εκλιπόντος. Καθημερινά χάνονται περιουσίες πολιτών, καθώς ακίνητα περιέρχονται στην κατοχή του Δημοσίου και παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω των χρεών από οφειλές που αφήνουν οι αποβιώσαντες στους κληρονόμους τους, οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν αποποίηση της κληρονομιάς για να μην επιφορτιστούν με τα χρέη.
Oταν ο αποβιώσας έχει χρέη σε τράπεζες, ΔΟΥ, από συμμετοχή του σε Α.Ε. κ.λπ., αλλά διαθέτει περιουσία, τότε οι κληρονόμοι μπορούν να αποδεχτούν την κληρονομιά, αλλά θα είναι υπόχρεοι για την εξόφληση των χρεών αποκλειστικά μέσω της κληρονομούμενης ακίνητης περιουσίας, κατ’ ανώτατον μέχρι του ποσού της αξίας της, ενώ η τυχόν υπόλοιπη οφειλή θα διαγράφεται. Αντίθετα, αν το ύψος της περιουσίας είναι μεγαλύτερο των οφειλών, ό,τι απομένει μετά την εξόφληση των χρεών θα είναι στη διάθεση των κληρονόμων.
Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας επέφερε ορισμένες αλλαγές στο κεφάλαιο του Κληρονομικού Δικαίου, που, μεταξύ άλλων, προβλέπουν ότι η δημοσίευση των διαθηκών θα γίνεται πλέον με ανάρτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα από συμβολαιογράφους και η χορήγηση των κληρονομητηρίων θα γίνεται με πράξη δικηγόρου, αντί του ειρηνοδίκη.
Κληρονομικές συμβάσεις
Ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων θα επιτρέπει στον διαθέτη, όσο είναι ακόμη εν ζωή, να συμφωνεί ελεύθερα με τους κληρονόμους του (σύζυγο, σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια κ.λπ.) για τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστεί η περιουσία του, εκτός των κανόνων της νόμιμης μοίρας. Η υπογραφή της σύμβασης από τους μελλοντικούς κληρονόμους θα τη θωρακίζει έναντι δικαστικών προσφυγών μετά τον θάνατο του διαθέτη.
Παράλληλα, μπορεί να συμψηφίσει την παροχή της αξίας ακινήτου, χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που έχει δώσει ή θα δώσει, όπως είναι η προίκα προς τον γαμπρό. Επίσης, ο διαθέτης μπορεί να αφήσει σε κάποιον μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνος αργότερα θα τον γηροκομήσει ή θα γηροκομήσει τη σύζυγό του.
Ακόμη, μπορεί η σύζυγος του διαθέτη να συμφωνήσει ότι το μερίδιο που της αναλογεί από την περιουσία του συζύγου της θα μοιραστεί εξίσου στα παιδιά τους, αλλά τα παιδιά, εάν δεν λαμβάνει σύνταξη, θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση, όταν αποβιώσει ο πατέρας τους, να της εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Μετά την υπογραφή της κληρονομικής σύμβασης, όταν αποβιώσει ο διαθέτης, αυτή θα ισχύει υποχρεωτικά για όλους τους κληρονόμους και δεν θα έχουν εφαρμογή οι περιορισμοί περί νόμιμης μοίρας.
Ιδιόχειρες διαθήκεςΚλείνει το κεφάλαιο της παραφιλολογίας για τις ιδιόχειρες - ιδιόγραφες διαθήκες. Παραμένουν σε ισχύ και μπορεί ο καθένας να γράψει τη διαθήκη του και να την κρατήσει σπίτι ή να την καταθέσει σε συμβολαιογράφο. Ομως, για να αποφευχθεί το φαινόμενο των πλαστών διαθηκών, οι ιδιόχειρες διαθήκες που δεν έχουν κατατεθεί σε συμβολαιογράφο, αλλά εμφανίζονται από συγγενείς θα κηρύσσονται γνήσιες μετά από πραγματογνωμοσύνες γραφολόγων και την εξέταση μαρτύρων.
Νόμιμη μοίραΜια ουσιαστική αλλαγή είναι η αύξηση του ποσοστού της νόμιμης μοίρας του επιζώντος συζύγου. Nόμιμη μοίρα είναι το ελάχιστο ποσοστό μεριδίου κληρονομιάς που αναγνωρίζεται από τον νόμο σε συζύγους, παιδιά, γονείς κ.λπ. Σήμερα, σε περίπτωση θανάτου του ενός από τα ζευγάρια που έχουν τελέσει γάμο ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το ποσοστό της νόμιμης μοίρας ανέρχεται στο 25% επί της περιουσίας του αποβιώσαντος και το 75% μοιράζεται στα παιδιά. Τώρα, αυξάνεται το ποσοστό της νόμιμης μοίρας του επιζώντος συζύγου στο 33,3%, αφήνοντας τα 2/3 (66,7%) της κληρονομιάς στα παιδιά. Η επιτροπή οδηγήθηκε στην αύξηση του ποσοστού της νόμιμης μοίρας κατά 8,3%, με τη λογική ότι ο/η σύζυγος που θα παραμείνει στη ζωή χρήζει μεγαλύτερης προστασίας.
Μία ακόμη αλλαγή στον θεσμό της νόμιμης μοίρας είναι ότι, εφόσον υπάρχει διαθήκη και κάποιος από τους συγγενείς του αποβιώσαντος δεν έχει λάβει μερίδιο από την περιουσία (κληρονομιά), δεν γεννάται δικαίωμα επί της ακίνητης περιουσίας του θανόντος, αλλά θα έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Ενδεικτικά, εφόσον ο αποβιώσας έχει δύο παιδιά και επιλέξει να αφήσει το ακίνητο που έχει σε ένα από αυτά και στο άλλο δεν αφήσει τίποτα, τότε το δεύτερο που έχει παραλειφθεί έχει τη δυνατότητα να αξιώσει το 25% της αξίας του ακινήτου σε χρήμα.
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του απαρχαιωμένου, σχεδόν αιωνόβιου, Κληρονομικού Δικαίου στην Ελλάδα βαίνει προς ικανοποίηση, καθώς η επεξεργασία των αναγκαίων τροποποιήσεων στο νομικό πλαίσιο βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει μια παράλληλη πραγματικότητα, πέρα από την αμιγώς νομική πλευρά των κληρονομικών: η φορολόγηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται μέσω κληρονομιάς και δη η φορολόγηση των λεγόμενων «γονικών παροχών». Οι οποίες, βάσει επίσημων στοιχείων από την ψηφιακή πλατφόρμα myProperty, αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, μόνο κατά το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2025 υποβλήθηκαν περί τις 60.000 δηλώσεις γονικής παροχής, ενώ τα δημόσια έσοδα από τη φορολόγηση των κληρονομιών, γενικότερα, πλησιάζει τα 150 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η επικείμενη θεσμοθέτηση του τροποποιημένου Κώδικα Κληρονομικού Δικαίου θα δημιουργήσει, σε σημαντικό βαθμό, ένα καινούριο τοπίο, μέρος του οποίου είναι οπωσδήποτε η πρακτική της γονικής παροχής. Το αναθεωρημένο Κληρονομικό Δίκαιο προβλέπει επιβεβλημένες από τη σημερινή πραγματικότητα προσαρμογές σε καίρια ζητήματα που ανακύπτουν διαρκώς στο συγκεκριμένο πεδίο. Οπως, φέρ’ ειπείν, οι ξεπερασμένοι πλέον περιορισμοί στη διάθεση της περιουσίας προς τους κληρονόμους από τον κληροδότη κατά τη δική του ελεύθερη βούληση, η αναπροσαρμογή της έννοιας «νόμιμη μοίρα», τα χρέη που μεταβιβάζονται στους νόμιμους δικαιούχους μιας κληρονομιάς κ.ά.
Ωστόσο, τα θέματα κληρονομιάς -και κυρίως η φορολογική τους παράμετρος- βρίσκονται στο επίκεντρο έντονων προβληματισμών και εντατικών συζητήσεων όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Υπ’ αυτή την έννοια, η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας συναρτώνται στα δημοσιονομικά και τη φορολογική πολιτική, εξίσου όμως και με την καθημερινότητα των πολιτών στην πραγματική ζωή - ακόμη και με το δημογραφικό, εφόσον συχνά τα κληρονομικά καθορίζουν τους όρους διαβίωσης και τον οικογενειακό προγραμματισμό.
Σε αυτό το περιβάλλον, ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς που επηρεάζονται, άμεσα και έμμεσα, από τις αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο είναι οι πολυσυζητημένες γονικές παροχές. Οι οποίες, καθώς απασχολούν σοβαρά εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνες, μοιραία εξελίσσονται συχνά σε κάτι που θυμίζει έντονα παιχνίδι καταδίωξης. Εν προκειμένω, ανάμεσα στο Δημόσιο και μια μερίδα των εμπλεκόμενων στο ζήτημα πολιτών που χρησιμοποιούν αμφιλεγόμενες παρακαμπτήριες, αποπειρώμενοι να αποφύγουν την προβλεπόμενη φορολόγηση με βάση τα ισχύοντα τεκμήρια και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις απαλλαγής. Η πλέον σημαντική από αυτές τις προϋποθέσεις -και ιδιαίτερα ευνοϊκή μάλιστα- είναι το αφορολόγητο για τη μεταβίβαση χρημάτων μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, μέχρι του ύψους των 800.000 ευρώ.
Το μέτρο του πόσο επίκαιρο και σημαντικό είναι το ζήτημα των γονικών παροχών δίνουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ: φέτος μεταξύ Ιανουαρίου - Ιουλίου υποβλήθηκαν περίπου 60.000 δηλώσεις για γονική παροχή που αφορούν ακίνητα. Μαζί με τις 38.000 δηλώσεις δωρεών, το σύνολο των υποθέσεων οι οποίες σχετίζονται με μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού λογικά θα υπερβεί τις 100.000 για το τρέχον έτος.
Συμπληρώνοντας την εικόνα, η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του α’ επταμήνου υποβλήθηκαν επίσης 70.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς. Ενώ τα έσοδα που αποκομίζει το Ελληνικό Δημόσιο από τις γονικές παροχές, τις δωρεές και τις κληρονομιές ανέρχονται σε 152,020 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατά 11% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα έσοδα των 137 εκατ. ευρώ το 2024.
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η λύση της γονικής παροχής παραμένει εξαιρετικά ελκυστική για τους Ελληνες, κυρίως λόγω της ελευθερίας κινήσεων που επιτρέπει το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ. Το οποίο, όπως ήταν αναμενόμενο, ορισμένοι προσπαθούν να ξεχειλώσουν ώστε να μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία σε άτομα που δεν δικαιούνται τη φοροαπαλλαγή. Επιχειρώντας να ντριμπλάρουν τη φορολογική αρχή, οι πολίτες αυτής της κατηγορίας καταφεύγουν σε διάφορα τεχνάσματα, με πιο δημοφιλές αυτό της διαμεσολαβημένης ή τριγωνικής ή αλυσιδωτής γονικής παροχής.
Στο συγκεκριμένο σενάριο -παλαιότερα θα χαρακτηριζόταν απλώς κομπίνα- μεταβιβάζονται ποσά κοντά στο ανώτατο αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ, π.χ., μεταξύ αδελφών, μια πράξη που εξ ορισμού υπόκειται σε φόρο με συντελεστή 20%. Ομως, η μεταβίβαση δεν γίνεται απευθείας, αλλά μέσω του πατέρα ή της μητέρας: ο γιος ή η κόρη που διαθέτει οικονομική επιφάνεια προχωρά σε δωρεά προς τον γονέα του, με τη νόμιμη κάλυψη του αφορολόγητου. Κατόπιν -συνήθως μετά από μερικούς μήνες, για το ξεκάρφωμα-, ο γονέας ολοκληρώνει τη διαδικασία μεταβιβάζοντας τα χρήματα στον τελικό αποδέκτη, ήτοι το άλλο παιδί. Δύσκολα θα το έλεγε κανείς ηθικό, είναι όμως νόμιμο - ή μάλλον ήταν, ενόσω η γραφειοκρατία, με τις περιορισμένες και αργοκίνητες διαδικασίες διασταύρωσης στοιχείων, πρακτικά ευνοούσε τους υποτιθέμενους πονηρούς στο να παραπλανήσουν το Δημόσιο.
Ομως, η ψηφιοποίηση εκ των πραγμάτων ελαχιστοποιεί -αν δεν εξαλείφει τελείως- την ευόδωση τέτοιου είδους εγχειρημάτων φοροαπαλλαγής «από σπόντα», λόγω της δυνατότητας εκτέλεσης των απαιτούμενων διασταυρώσεων, σε απειροελάχιστο χρόνο. Και πάλι η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι μεταξύ Ιανουαρίου - Ιουλίου τα ηλεκτρονικά λαγωνικά της Αρχής, αλλιώς οι αλγόριθμοι ή τα ψηφιακά ρομπότ, εντόπισαν πάνω από 8.000 περιπτώσεις αντικανονικών γονικών παροχών. Οι οποίες, ασφαλώς, κηρύχθηκαν αυτομάτως άκυρες. Στους φακέλους αυτών των υποθέσεων περιλαμβάνονται μεταβιβάσεις μεγάλων χρηματικών ποσών σε μετρητά, απευθείας από το «στρώμα» ή το «μπαούλο», κάτι που πλέον κατά νόμο θεωρείται «μαύρο χρήμα». Οι δε αναλογούντες φόροι, μαζί με τα ενδεχόμενα πρόστιμα, οδηγούν τους επίδοξους φοροδιαφεύγοντες στο να μετανοήσουν πικρά, μια και τα ποσά που τους καταλογίζονται ξεκινούν από το 10% και μπορεί να φτάσουν έως το 40% επί της αξίας του επίμαχου δήθεν κληροδοτήματος, αναλόγως του βαθμού συγγένειας και του ποσού.
Το επιχείρημα περί άγνοιας, μη ενημέρωσης κ.ο.κ. γύρω από το νυν ισχύον καθεστώς που διέπει χρηματικές συναλλαγές, την υποχρεωτική δέσμευση να εκτελούνται με διατραπεζικές πράξεις, ό,τι δηλαδή συνήθως επικαλούνται οι ηλικιωμένοι, ακόμη κι όταν δεν αποτελεί πρόφαση εν αμαρτίαις, σίγουρα δεν γίνεται δεκτό.
Η μόνη παραχώρηση εκ μέρους της ΑΑΔΕ αφορά εκπρόθεσμες δηλώσεις γονικής παροχής - αλλά και πάλι υπό συγκεκριμένους όρους. Τον Φεβρουάριο ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε ειδική εγκύκλιο, διά της οποίας η Αρχή προσδιορίζει αναλυτικά και με σαφήνεια τα περιθώρια ανοχής σε δηλώσεις γονικής δωρεάς που κατατίθενται εκ των υστέρων. Ετσι ώστε κάθε πολίτης που ελέγχεται ως ύποπτος φοροδιαφυγής να παρουσιάσει επαρκείς αποδείξεις ότι η εκάστοτε δωρεά, την οποία έκανε ο ίδιος ή έλαβε, απαλλάσσεται νομίμως από τον προβλεπόμενο φόρο.
Η καινούρια μεθοδολογία που εφαρμόζει το Δημόσιο, χάρη στα νέα τεχνολογικά εργαλεία με τα οποία έχει εξοπλιστεί, αποδεικνύεται κατά κανόνα πιο έξυπνη από τα τερτίπια όσων επιδιώκουν την αποφυγή φορολόγησης κάποιας γονικής δωρεάς. Διότι οι φορολογικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πορεία των χρημάτων και να εξακριβώσουν αν έχει υπάρξει εικονική και ως εκ τούτου δόλια γονική παροχή.
Αν, δηλαδή, στην ίδια οικογένεια καταγραφούν διαδοχικές μεταβιβάσεις, από το ένα τέκνο στον γονέα και από τον γονέα σε άλλο τέκνο, τότε εξετάζεται το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο πράξεις, όπως και το εάν αποκτήθηκε κάποιο περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας. Επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν δει εκατοντάδες περιπτώσεις τέκνων που παίζουν το «ένα-δύο» -σε ποδοσφαιρική διάλεκτο- με τους γονείς και τα αδέλφια τους, με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων είναι σε θέση να διακρίνουν αμέσως αν εντέλει το ένα τέκνο αγόρασε, π.χ., ένα σπίτι με χορηγό τον αδελφό ή την αδελφή του. Καθώς οι ενέργειες αυτές ολοκληρώνονται μέσα σε μερικούς μήνες, οι αυτοματισμοί της ψηφιακής πλατφόρμας όπου υποβάλλονται οι δηλώσεις γονικής παροχής υποδεικνύουν αμέσως την πιθανή παρασπονδία «κοκκινίζοντας» τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης. Εξετάζεται επιπλέον το «πόθεν έσχες» του δωρητή, ενώ εξυπακούεται ότι στο ίδιο κύκλωμα ελέγχων, από την πλευρά του Δημοσίου, κρίσιμης σημασίας ρόλο διαδραματίζουν οι τράπεζες. Διότι, αν δεν προσκομίζεται αποδεικτικό στοιχείο ότι η χρηματική δωρεά δεν εκτελέστηκε διατραπεζικά και όπως ορίζει ο νόμος, ο προβλεπόμενος φόρος επιβάλλεται αυτομάτως, ανεξαρτήτως του αν το ποσόν της συναλλαγής είναι μικρότερο των 800.000 ευρώ και αφορολόγητο.
Επομένως, η γονική παροχή λειτουργεί ως αφορμή και αφετηρία για έναν πολλαπλό έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης των εμπλεκόμενων μερών, τόσο του δωρητή όσο και του δωρεοδόχου, δηλαδή του/της ωφελούμενου/ης από αυτή τη μοντέρνας εκδοχής προίκα.
Ενα στοιχείο που δεν αλλάζει, όσες τροποποιήσεις κι αν γίνουν στο νομικό και το φορολογικό καθεστώς των κληρονομιών, είναι ότι οι γονικές παροχές απαλλάσσονται από φορολογικά βάρη μόνο για συγγενείς που υπάγονται στην κατηγορία Α’, ήτοι για: 1) σύζυγο ή πρόσωπο με το οποίο ο κληρονομούμενος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, 2) τα παιδιά του δωρητή, 3) τα εγγόνια και 4) τους γονείς του. Ολες οι υπόλοιπες συγγενικές σχέσεις, στην περίπτωση της γονικής δωρεάς ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, φορολογούνται.
Ωστόσο, ένα στοιχείο-κλειδί και SOS για τις γονικές παροχές αποτελεί το γεγονός ότι έως ότου αποφανθεί η αρμόδια αρχή αν ο φάκελος είναι καθ’ όλα εντάξει και σύννομος, ο λήπτης της δωρεάς δεν γνωρίζει αν η απαλλαγή του εγκρίνεται ή απορρίπτεται, οπότε θα κληθεί να καταβάλει τον προβλεπόμενο φόρο, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων της υπόθεσής του. Και αυτό διότι η γονική παροχή δεν ελέγχεται όταν υποβάλλεται, αλλά εκ των υστέρων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται από τον νόμο να συνυποβάλει αποδεικτικά της φορολογικής του συμμόρφωσης. Συνεπώς, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει μια υποψία πονηριάς εκ μέρους του Δημοσίου, μια παγίδα για αυτούς που, επιπολαίως φερόμενοι, αποτολμούν να παρακάμψουν τη νομιμότητα. Οσο κι αν η απουσία ενός αυτοματοποιημένου «κόφτη» των ελλιπών ή παράτυπων δηλώσεων γονικής παροχής προκύπτει εκ των πραγμάτων.
