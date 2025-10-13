Πέθανε μετά από έναν μήνα στη φυλακή ο άντρας που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 50χρονη μητέρα στη Θεσσαλονίκη

Ένα μήνα μετά το θάνατο της 50χρονης γυναίκας και μητέρας από τον Λαγκαδά, ο δράστης του δυστυχήματος απεβίωσε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού.





οδηγούσε μεθυσμένος και δίχως να έχεις άδεια οδήγησης το αυτοκίνητο του

και

τράκαρε μετωπικά με ΙΧ της άτυχης 50χρονης μητέρας, η οποία πήγαινε να πάρει το παιδί της για να επιστρέψει σπίτι της. Σ

Τον Μάρτιο 2025τις δικαστικές αίθουσες δήλωνε μετανιωμένος για το συμβάν και ευχόταν να ήταν ο ίδιος στη θέση της γυναίκαςΟ οδηγός είχε μιλήσει και στο protothema.gr και είχε επαναλάβει ότι ευχόταν να ήταν ο ίδιος στη θέση της 50χρονης γυναίκας, ενώ υποστήριζε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης από ανάγκη, προκειμένου να βγάλει τα προς το ζην. Επίσης, είχε παραδεχτεί ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ λέγοντας ότι είχε πιει «δύο ποτηράκια τσίπουρο» όμως υποστήριζε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε όταν τον τύφλωσαν τα φώτα του αυτοκινήτου που οδηγούσε η γυναίκα που σκοτώθηκε ακαριαία μετά τη σύγκρουση.«Είμαι συγκλονισμένος, μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της γυναίκας. Άλλωστε, μετά τον θάνατο του αδελφού και της μητέρας μου δεν έχω ζωή», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ζει με τον πατέρα του ο οποίος του απαγορεύει μέχρι και να κάνει μπάνιο στο σπίτι τους.Σχετικά με τη στιγμή της σύγκρουσης υποστηρίζει ότι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του όταν το όχημα από την απέναντι μεριά του δρόμου τον τύφλωσε με τα φώτα του. «Έπαιξα και εγώ τα δικά μου φώτα για να τα χαμηλώσει. Ύστερα άκουσα ένα “μπαμ” και βρέθηκα σμπαράλια στην άσφαλτο. Τραυματίστηκα, το πόδι μου ήταν παγιδευμένο. Δε θυμάμαι τίποτα άλλο γιατί λιποθύμησα και μόλις άνοιξα τα μάτια μου ήμουν στο νοσοκομείο».«Ξέρω ότι αυτό που έκανα είναι φριχτό και δεν έπρεπε να το κάνω, δεν ήθελα να σκοτώσω άνθρωπο και δεν ήπια για να βγω να σκοτώσω. Ήθελα να πάω σπίτι μου να πάρω αγκαλιά την εικόνα του αδερφού μου που έχει πεθάνει», καταλήγει.Η δικηγόρος του Ανθούλα Ανασογλου μετά την τραγική είδηση μίλησε στο

«Ενα τραγικό συμβάν έλαβε επίλογο με έναν τραγικό τρόπο. Ένα μήνα μετά το θάνατο της γυναίκας, μητέρας, συζύγου στον Λαγκαδά ο δράστης του δυστυχήματος απεβίωσε στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού, μόνος του και στιγματισμένος χωρίς να έχει κανένα οικείο πρόσωπο κοντά. Το τονίζω διαρκώς πως το δίκαιό μας δεν είναι τιμωρητικό. Η προσωρινή κράτηση αυτού του ανθρώπου με τα τόσα πολλά και σοβαρά και μη ανατρέψιμα προβλήματα υγείας (όπως διαφάνηκε στην πορεία) επέφερε και το μοιραίο αποτέλεσμα, η δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε και οι απελπισμένες κραυγές του εντολέα μου πως θα πεθάνει στη φυλακή δεν εισακούστηκαν. Καιρός να αναλογιστούμε όλοι πως το πνεύμα του ανθρωπισμού, δεν πρέπει να καταλύεται από φωνές αυστηροποίησης και μόνο των ποινών αλλά θα πρέπει να διέπει όλο το δικαιικό σύστημα.»