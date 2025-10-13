Επίθεση Αταμάν κατά της διαιτησίας για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ!»

Μέσω Instagram ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε τις αποφάσεις των διαιτητών στο χθεσινό ντέρμπι αιωνίων στο ΣΕΦ - Οι δύο φάσεις για τις οποίες φωνάζει ο προπονητής του Παναθηναϊκού