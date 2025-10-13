Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Επίθεση Αταμάν κατά της διαιτησίας για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ!»
Μέσω Instagram ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε τις αποφάσεις των διαιτητών στο χθεσινό ντέρμπι αιωνίων στο ΣΕΦ - Οι δύο φάσεις για τις οποίες φωνάζει ο προπονητής του Παναθηναϊκού
Ο Εργκίν Αταμάν δεν άφησε τίποτα ασχολίαστο μετά το ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, βλέποντας ξανά κάποιες φάσεις με πρωταγωνιστές τον Σλούκα και τον Βεζένκοφ, αντέδρασε έντονα μέσω Instagram για τις αποφάσεις της διαιτησίας.
Ο Τούρκος τεχνικός ανέβασε βίντεο με τις επίμαχες φάσεις, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις των διαιτητών σε καθοριστικά σημεία του αγώνα. Στο πρώτο βίντεο, δείχνει τον Κώστα Σλούκα να δέχεται φάουλ, σύμφωνα με τον Τούρκο τεχνικό με τη φάση καταλήγει σε βολές για τον Μιλουτίνοφ.
Ακόμη πιο καυστικός ήταν στη φάση με τον Βεζένκοβ και τον Σορτς, την οποία χαρακτήρισε ειρωνικά «ελληνορωμαϊκή πάλη» και «νέο άθλημα που εφευρέθηκε στο μπάσκετ». Παράλληλα, αναρωτήθηκε δημόσια πώς γίνεται να μη δοθεί φάουλ στη φάση του Σλούκα.
Αναλυτικά: «Το τραγικό μέρος του βίντεο είναι ότι το φάουλ δόθηκε στον Σλούκα και ο αντίπαλος πήγε στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Και ναι, δεν είναι αστείο.
Γίναμε μάρτυρες της εφεύρεσης ενός νέου αθλήματος: της ελληνορωμαϊκής πάλης σε γήπεδο μπάσκετ. Μία πρωτιά στην παγκόσμια ιστορία».
