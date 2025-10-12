Λευκωσία: Καπέλωσαν με παλαιστινιακή μαντίλα το Μνημείο Ελευθερίας

Άγνωστοι τοποθέτησαν παλαιστινιακή καφίγια σε μία από τις μορφές τους στην εντός των τειχών Λευκωσία, κοντά στο κτήριο της, προκαλώντας σχόλια και αντιδράσεις στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμοή την Αστυνομία για το περιστατικό, ενώ η καφίγια αφαιρέθηκε. Μια τέτοια κίνηση, για την Κύπρο αποτελεί σπάνια παρέμβαση σε μνημείο με ιδιαίτερη ιστορική και φορτισμένη σημασία. Υπήρξαν μάλιστα και σχόλια για «εύστοχη παρέμβαση» από λογαριασμούς ομάδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στο παρελθόν εκθείαζαν την δράση τηςκαι τουΤο Μνημείο Ελευθερίας ανεγέρθηκε το 1973 προς τιμήν των αγωνιστών της ΕΟΚΑ στον απελευθερωτικό αγώνα 1955–1959. Δημιουργός του είναι ο Έλληνας γλύπτης. Στην κορυφή της σύνθεσης δεσπόζει η αλληγορική μορφή της Ελευθερίας, ενώ δύο αγωνιστές ανοίγουν τις αλυσίδες μιας φυλακής, επιτρέποντας τη «λύτρωση» αγροτών, κληρικών και άλλων κρατουμένωνΠαρότι το έργο ολοκληρώθηκε το 1973, το μνημείο δεν εγκαινιάστηκε τότε λόγω του πραξικοπήματος και της εισβολής του 1974. Η επίσημη τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε τελικά μισό αιώνα αργότερα, στις 30 Μαρτίου 2025. Η χύτευση των γλυπτών είχε ολοκληρωθεί ήδη από το 1967 και για χρόνια φυλάσσονταν στην Αρχιεπισκοπή μέχρι να επιλεγεί και να ετοιμαστεί ο χώρος τοποθέτησης.