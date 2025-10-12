H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Λευκωσία: Καπέλωσαν με παλαιστινιακή μαντίλα το Μνημείο Ελευθερίας
Λευκωσία: Καπέλωσαν με παλαιστινιακή μαντίλα το Μνημείο Ελευθερίας
Μια τέτοια κίνηση, για την Κύπρο αποτελεί σπάνια παρέμβαση σε μνημείο με ιδιαίτερη ιστορική και φορτισμένη σημασία - Δημιουργός του μνημείου είναι ο Έλληνας γλύπτης Ιωάννης Νοταράς
Άγνωστοι τοποθέτησαν παλαιστινιακή καφίγια σε μία από τις μορφές του Μνημείου Ελευθερίας στην εντός των τειχών Λευκωσία, κοντά στο κτήριο της Αρχιεπισκοπής, προκαλώντας σχόλια και αντιδράσεις στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο Λευκωσίας ή την Αστυνομία για το περιστατικό, ενώ η καφίγια αφαιρέθηκε. Μια τέτοια κίνηση, για την Κύπρο αποτελεί σπάνια παρέμβαση σε μνημείο με ιδιαίτερη ιστορική και φορτισμένη σημασία. Υπήρξαν μάλιστα και σχόλια για «εύστοχη παρέμβαση» από λογαριασμούς ομάδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στο παρελθόν εκθείαζαν την δράση της 17 Νοέμβρη και του Κουφοντίνα.
Δείτε φωτογραφίες
Τι είναι το Μνημείο Ελευθερίας
Το Μνημείο Ελευθερίας ανεγέρθηκε το 1973 προς τιμήν των αγωνιστών της ΕΟΚΑ στον απελευθερωτικό αγώνα 1955–1959. Δημιουργός του είναι ο Έλληνας γλύπτης Ιωάννης Νοταράς. Στην κορυφή της σύνθεσης δεσπόζει η αλληγορική μορφή της Ελευθερίας, ενώ δύο αγωνιστές ανοίγουν τις αλυσίδες μιας φυλακής, επιτρέποντας τη «λύτρωση» αγροτών, κληρικών και άλλων κρατουμένων
Τα… καθυστερημένα εγκαίνια
Παρότι το έργο ολοκληρώθηκε το 1973, το μνημείο δεν εγκαινιάστηκε τότε λόγω του πραξικοπήματος και της εισβολής του 1974. Η επίσημη τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε τελικά μισό αιώνα αργότερα, στις 30 Μαρτίου 2025. Η χύτευση των γλυπτών είχε ολοκληρωθεί ήδη από το 1967 και για χρόνια φυλάσσονταν στην Αρχιεπισκοπή μέχρι να επιλεγεί και να ετοιμαστεί ο χώρος τοποθέτησης.
