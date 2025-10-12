H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Ο κ. Ιερώνυμος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και υποβάλλεται σε εξετάσεις - Θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος
Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε και πήγε για εξετάσεις.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος αναφέρεται πως «Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».
Οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος υπέστη ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, ώστοσο πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου και υποβάλλεται σε εξετάσεις, ενώ θα παραμείνει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους.
Ο κ. Ιερώνυμος, όπως μεταφέρουν πηγές από το νοσοκομείο, είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.
