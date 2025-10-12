Παναγιώτης Αντωνιάδης - Από τη μεταμόσχευση ήπατος στα παγκόσμια ρεκόρ, στα 73 του χρόνια

Από το νοσοκομείο στο στάδιο

Οι διακρίσεις δεν άργησαν να έρθουν

«Είμαστε οι ζωντανοί εκπρόσωποι των δοτών οργάνων»

Υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος. Του δόθηκε η ευκαιρία να ζήσει μια δεύτερη ζωή και κατάφερε στα 73 του χρόνια να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ βάδην.είναι ένα ζωντανό παράδειγμα θέλησης και ελπίδας, καθώς κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5 χιλιόμετρα βάδην, στην κατηγορία 70-79 ετών μεταμοσχευμένων αθλητών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταμοσχευμένων Αθλητών που διεξήχθη στη Δρέσδη τον περασμένο Αύγουστο, με τη συμμετοχή 51 χωρών και πάνω από 3.000 αθλητών.Ο Έλληνας πρωταθλητής, σημείωσε χρόνο 36.44.13, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 37.22 και όπως εκμυστηρεύεται στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «ένιωσα τεράστια χαρά αλλά και δικαίωση για τους κόπους που κατέβαλα όλα αυτά τα χρόνια. Μετά τη μεταμόσχευση άλλαξε η ζωή μου, συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να κάνω πράγματα που στο παρελθόν ήταν απαγορευτικά κι αυτό μου έδωσε τεράστια δύναμη».Ο δρόμος του Παναγιώτη Αντωνιάδη μέχρι το ρεκόρ, ήταν μακρύς και δύσβατος. Για πολλά χρόνια πάλευε με ένα αυτοάνοσο νόσημα που του προκάλεσε κίρρωση ήπατος. Το 2007 υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος, ένα γεγονός που, όπως ο ίδιος λέει, «του χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Η ανάρρωση δεν ήταν εύκολη. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν πολύ δύσκολα. Η ανοσοκαταστολή έκανε ακόμα και ένα απλό κρύωμα επικίνδυνο για τη ζωή μου», εξηγεί.Τέσσερα χρόνια μετά τη μεταμόσχευση, πήρε μια απόφαση που θα άλλαζε τα πάντα. «Αποφάσισα να ασχοληθώ με το πινγκ πονγκ που αγαπούσα, σε σύλλογο μεταμοσχευμένων. Εκεί, ήρθαν οι πρώτες διακρίσεις και κατάλαβα πως έχω αντοχές. Σε ένα υπαίθριο γυμναστήριο της γειτονιάς μου άρχισα να προπονούμαι συστηματικά. Δίπλα ακριβώς ήταν το γήπεδο όπου προπονούνταν η ομάδα στίβου της Γλυφάδας -- έτσι άρχισα να ασχολούμαι πιο σοβαρά με το βάδην. Μου έγινε συνήθεια που αγάπησα πολύ», υπογραμμίζει.«Έφτασα σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνω 33 λεπτά στα 5 χιλιόμετρα και έτσι αποφάσισα να συνεχίσω και σε διεθνές επίπεδο», διευκρινίζει ο κ Αντωνιάδης. Το 2024, στη Λισαβόνα, αναδείχθηκε καλύτερος αθλητής όλων των αγώνων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ το 2025 έγραψε ιστορία με το παγκόσμιο ρεκόρ.Πέρα από τις επιδόσεις, ο Παναγιώτης Αντωνιάδης έχει έναν ισχυρό σκοπό να εμπνεύσει. «Μετά τη μεταμόσχευση άλλαξε η ζωή μου. Εμείς είμαστε οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι των δοτών οργάνων. Αποδεικνύουμε τι μπορούν να πετύχουν οι άνθρωποι που δέχονται μια δεύτερη ευκαιρία». Μάλιστα ο 73χρονος συνεχίζει να αγωνίζεται και σε αγώνες βετεράνων μη μεταμοσχευμένων αθλητών, κάτι που τον γεμίζει περηφάνια. «Τα παιδιά μου με στηρίζουν πολύ και πιστεύουν σε εμένα. Θέλω να είμαι ένα καλό παράδειγμα για την εγγονή μου που φροντίζω καθημερινά», επισημαίνει.Ο Παναγιώτης Αντωνιάδης στέλνει ένα συγκινητικό μήνυμα σε όσους περιμένουν υπομονετικά μόσχευμα, «Να κάνουν υπομονή, πολύ μεγάλη υπομονή. Αξίζει τον κόπο και θα έρθει η στιγμή που η μεταμόσχευση θα αλλάξει τελείως τη ζωή τους». Η ιστορία του 73χρονου δεν είναι μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά μια μαρτυρία ζωής. Αποδεικνύει πως, όταν το σώμα έχει μια δεύτερη ευκαιρία, η ψυχή μπορεί να γράψει το δικό της ρεκόρ.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ