Ελλάδα και Κύπρο κάλεσε ο Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα - Δείτε την επίσημη πρόσκληση

Το πρόγραμμα Τραμπ για τη Δευτέρα

Τηλεφωνικές επικοινωνίες Χριστοδουλίδη με Αλ Σίσι και Νετανιάχου

Ένας αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του εργάζονται για τη λίστα των συμμετεχόντων σε συνεργασία με την αιγυπτιακή πλευρά, η οποία διοργανώνει την εκδήλωση. Αναμένεται να παραστούν ηγέτες από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, εκτός από τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επεκτείνει σημαντικά τον κατάλογο των προσκεκλημένων, συμπεριλαμβάνοντας τις: Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Καναδά, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράν, Πακιστάν, Ινδία, Ινδονησία, Ισπανία, Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Ελ Σαλβαδόρ.Το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής για να συζητήσει την εφαρμογή του σχεδίου που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.Λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο, ο Τραμπ θα αφιχθεί ο Ισραήλ και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ ενώ συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων.Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στο Ισραήλ στις 9:20 (τοπική ώρα) το πρωί της Δευτέρας. Στις 10:45 θα συναντηθεί με συγγενείς Ισραηλινών ομήρων ενώ στις 11:00 θα απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ.Δύο ώρες αργότερα έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ όπου στις 14:30 θα λάβει μέρος στη σύνοδο για τη Γάζα.Ο προγραμματισμός προβλέπει, τέλος, αναχώρηση από την Αίγυπτο για τις ΗΠΑ στις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας.Όπως ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε χθες, Σάββατο, τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο πλαίσιο σειράς επαφών του με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα για την επίτευξη συμφωνίας για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαιρέτισε την επίτευξη της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της από όλες τις πλευρές ως καθοριστικού βήματος για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης, την αποκλιμάκωση της έντασης και τη διαμόρφωση συνθηκών διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή, στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).Σε αμφότερες τις συνομιλίες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου και σταθερού πυλώνα στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της χώρας μας να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην κοινή προσπάθεια για σταθερότητα, ανθρωπιστική στήριξη και ανοικοδόμηση της περιοχής.