Το protothema στο κέντρο του Τελ Αβίβ: Πάνω από 150.000 άνθρωποι στη συγκέντρωση των συγγενών για τους ομήρους - Δείτε βίντεο
Οι απεσταλμένοι του Πρώτου ΘΕΜΑτος Μαρίνος Αλειφέρης και Γιάννης Χαραμίδης μεταδίδουν - Μαζικές συγκεντρώσεις στο Τελ Αβίβ - παρόντες οι Γουίτκοφ, Ιβάνκα Τραμπ και Κούσνερ - και σε άλλα σημεία του Ισραήλ για την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από τη Γάζα
Πάνω από 150.000 χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, στο πλευρό των οικογενειών των απαχθέντων της Χαμάς, για τη μεγάλη τελική εκδήλωση πριν από την αναμενόμενη απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων μέσα στις επόμενες ημέρες.
Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με βασικό σύνθημα το «Ευχαριστούμε, λαέ του Ισραήλ», όπως ανακοίνωσε το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων, η οργάνωση που εκπροσωπεί τις περισσότερες οικογένειες των απαχθέντων από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το Φόρουμ κάλεσε «ολόκληρο τον ισραηλινό λαό να συμμετάσχει» στη συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ. «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει – και δεν θα τελειώσει έως ότου ο τελευταίος όμηρος επιστρέψει στο σπίτι του», ανέφερε το φόρουμ σε ανακοίνωσή του. «Είναι κοινή μας ευθύνη, ως λαός του Ισραήλ, να διασφαλίσουμε ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί πλήρως».
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8:15 το βράδυ, ενώ μίλησε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τις οικογένειες. Στο πλευρό του βρέθηκαν και η Ιβάνκα Τραμπ με τον Τζάρεντ Κούσνερ.
Η συγκέντρωση αποτελεί κορύφωση μηνών αγωνίας και κινητοποιήσεων των οικογενειών, που κρατούσαν ζωντανό το ζήτημα των ομήρων στην κοινή γνώμη. Με συνθήματα, φωτογραφίες και αναμμένα κεριά, χιλιάδες πολίτες ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας δικαιοσύνη, επιστροφή των ανθρώπων τους και ειρήνη.
Παράλληλα με τη μεγάλη συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ιερουσαλήμ, στη διασταύρωση Σαάρ Χανεγκέβ και στην Καρμέι Γκατ.
