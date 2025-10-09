Προφυλακιστέος ο 29χρονος για τους πυροβολισμούς στη Δροσιά - Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα, είπε
ΕΛΛΑΔΑ
Δροσιά Πυροβολισμοί Απολογία Σύλληψη

Προφυλακιστέος ο 29χρονος για τους πυροβολισμούς στη Δροσιά - Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα, είπε

Kατά τη διάρκεια της απολογίας  του αποδέχτηκε την πράξη του, την οποία απέδωσε σε ψυχιατρικά προβλήματα και δήλωσε μετανιωμένος

Προφυλακιστέος ο 29χρονος για τους πυροβολισμούς στη Δροσιά - Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα, είπε
11 ΣΧΟΛΙΑ
Το δρόμο για τις φυλακές κατηγορούμενος για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας πήρε μετά τη σημερινή απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 29χρονος μάγειρας, κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς κατά του 38χρονου στη Δροσιά στις 30 Σεπτεμβρίου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της απολογίας  του αποδέχτηκε την πράξη του, την οποία απέδωσε σε ψυχιατρικά προβλήματα και δήλωσε μετανιωμένος. «Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα» φέρεται να είπε ακόμη στην απολογία του ο 29χρονος, ο οποίος είναι κατά πληροφορίες ο πρώην της συντρόφου του 38χρονου το οποίο και πυροβόλησε.

«Αποδέχομαι την πράξη και ζητώ συγγνώμη. Είμαι μετανιωμένος, έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυο τρεις - ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή μου με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα» είπε στην απολογία του ο 29χρονος υποστηρίζοντας επιπλέον τα εξής: «Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακά μου. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν». 

Ειδήσεις σήμερα:

Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»

Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης