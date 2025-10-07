Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στη σύλληψη του 29χρονου που πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά - Η καταδίωξη στη Ζάκυνθο
Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στη σύλληψη του 29χρονου που πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά - Η καταδίωξη στη Ζάκυνθο

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη κατόπιν προανάκρισης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά με την εξιχνίαση της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 38χρονου έξω από την οικία του που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης (30/9) στη Δροσιά.

Ειδικότερα, ο 29χρονος προσέγγισε τον 38χρονο την στιγμή που αυτός έβγαινε από το σπίτι του, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και τον πυροβόλησε τρεις φορές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου κατόπιν προανάκρισης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποίησε τον 29χρονο ημεδαπό ως δράστη της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών οι οποίοι τον εντόπισαν να κινείται με όχημα απογευματινές ώρες του Σαββάτου (4/10) στη Ζάκυνθο. Του έκαναν σήμα για έλεγχο όμως ο 29χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και μετά από καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, δυνάμει εντάλματος, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 38χρονου καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

