Βουλή: Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Βουλή: Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης παραδέχθηκε ότι ο ίδιος εισήγαγε για πρώτη φορά στον πολιτικό διάλογο τον όρο «ξυλόλιο»
Σφοδρή σύγκρουση είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής, Αδωνις Γεωργιάδης και Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή την επιλογή του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης να επαναφέρει τις καταγγελίες που συνδέουν το δυστύχημα των Τεμπών με την μεταφορά λαθραίων καυσίμων.
Ο κ. Βελόπουλος παραδέχθηκε ότι ο ίδιος εισήγαγε για πρώτη φορά στον πολιτικό διάλογο τον όρο «ξυλόλιο». «Πράγματι εγώ μίλησα για ξυλόλιο, εγώ μίλησα για μπάζωμα και ξεμπάζωμα και καταστροφή του βιολογικού υλικού και μετά ακολούθησαν οι άλλοι» είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για να προσθέσει σε άλλο σημείο «γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Εμείς τελευταίοι θα γελάσουμε αλλά θα κλαίει ο κόσμος για όσα πραγματικά συνέβησαν στα Τέμπη».
Απαντώντας ο Υπουργός Υγείας συνεχάρη τον κ. Βελόπουλο για την παραδοχή του σημειώνοντας «δεν συμφωνώ με όσα λέτε αλλά οφείλω να παραδεχθώ ότι σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε όλα αυτά τα οποία κατά τη γνώμη μου αποτελούν φρικώδη πολιτική και κομματική εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου και τραγωδίας».
Σε άλλο σημείο επανέλαβε: «Τα επιχειρήματα που εσείς πρώτος είπατε για το ξυλόλιο είναι όντως ευρήματα Βελόπουλου και τα προσκύνησε το ΠΑΣΟΚ. Εδώ ήμουν όταν το είπατε πρώτη φορά και γελούσαμε μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Τώρα 2 χρόνια μετά σας προσκυνάνε. Καλά να πάθουν, τέτοιοι είναι. Ευτυχώς, θα ξεκινήσει η δίκη. Οι διχασμοί έχουν κοστίσει πολύ και δεν χρειάζονται. Δεν είναι προσφορά προς την πατρίδα αυτό».
Για να συμπληρώσει: «Το ΠΑΣΟΚ σιγοντάρει τον Βελόπουλο και την κα Κωνσταντοπούλου - αυτό σας είπε και η Διαμαντοπούλου - και νομίζετε ότι ενισχύετε το κόμμα σας ενώ καταστρέφετε ένα σοβαρό κόμμα».
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της
Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό
Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
Ο κ. Βελόπουλος παραδέχθηκε ότι ο ίδιος εισήγαγε για πρώτη φορά στον πολιτικό διάλογο τον όρο «ξυλόλιο». «Πράγματι εγώ μίλησα για ξυλόλιο, εγώ μίλησα για μπάζωμα και ξεμπάζωμα και καταστροφή του βιολογικού υλικού και μετά ακολούθησαν οι άλλοι» είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για να προσθέσει σε άλλο σημείο «γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Εμείς τελευταίοι θα γελάσουμε αλλά θα κλαίει ο κόσμος για όσα πραγματικά συνέβησαν στα Τέμπη».
Απαντώντας ο Υπουργός Υγείας συνεχάρη τον κ. Βελόπουλο για την παραδοχή του σημειώνοντας «δεν συμφωνώ με όσα λέτε αλλά οφείλω να παραδεχθώ ότι σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε όλα αυτά τα οποία κατά τη γνώμη μου αποτελούν φρικώδη πολιτική και κομματική εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου και τραγωδίας».
Σε άλλο σημείο επανέλαβε: «Τα επιχειρήματα που εσείς πρώτος είπατε για το ξυλόλιο είναι όντως ευρήματα Βελόπουλου και τα προσκύνησε το ΠΑΣΟΚ. Εδώ ήμουν όταν το είπατε πρώτη φορά και γελούσαμε μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Τώρα 2 χρόνια μετά σας προσκυνάνε. Καλά να πάθουν, τέτοιοι είναι. Ευτυχώς, θα ξεκινήσει η δίκη. Οι διχασμοί έχουν κοστίσει πολύ και δεν χρειάζονται. Δεν είναι προσφορά προς την πατρίδα αυτό».
Για να συμπληρώσει: «Το ΠΑΣΟΚ σιγοντάρει τον Βελόπουλο και την κα Κωνσταντοπούλου - αυτό σας είπε και η Διαμαντοπούλου - και νομίζετε ότι ενισχύετε το κόμμα σας ενώ καταστρέφετε ένα σοβαρό κόμμα».
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της
Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό
Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα