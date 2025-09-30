«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Η κραυγή του 38χρονου μετά την επίθεση στην Δροσιά, για έναν μαυροφορεμένο άνδρα μιλούν οι γείτονες
«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Η κραυγή του 38χρονου μετά την επίθεση στην Δροσιά, για έναν μαυροφορεμένο άνδρα μιλούν οι γείτονες

Κατά την ίδια μαρτυρία ο δράστης ήταν μαυροφορεμένος και αφού βρήκε τον 38χρονο «τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές»

«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Η κραυγή του 38χρονου μετά την επίθεση στην Δροσιά, για έναν μαυροφορεμένο άνδρα μιλούν οι γείτονες
Τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στον Άγιο Στέφανο με έναν 38χρονο να τραυματίζεται από πυροβολισμούς περιέγραψε κάτοικος της περιοχής.
«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Η κραυγή του 38χρονου μετά την επίθεση στην Δροσιά, για έναν μαυροφορεμένο άνδρα μιλούν οι γείτονες

Όπως είπε «το πρωί κατά 6:20 ακούσαμε έναν κρότο και μετά κάποιον να λεέι "βοήθεια με πυροβόλησαν. Ήταν μέσα στους θάμνους, βγήκε κάποια γυναίκα από το σπίτι αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε πού ήταν». Κατά την ίδια μαρτυρία, στη συνέχεια «βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και μας ρώτησε "πού είναι ο άνδρας;". Εμείς του είπαμε κάπου μέσα στους θάμνους και τότε αυτός πήγε και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές».

«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Η κραυγή του 38χρονου μετά την επίθεση στην Δροσιά, για έναν μαυροφορεμένο άνδρα μιλούν οι γείτονες

«Εμείς φοβηθήκαμε, φύγαμε, επιστρέψαμε με τους αστυνομικούς και τον βρήκαμε μέσα στους θάμνους τον άνθρωπο. Μας είπε ότι κάποιος τον πυροβόλησε, ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και ότι τον πυροβόλησε στο στήθος και τα πόδια»

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος κατήγγειλε ως δράστη τον νυν σύντροφο της πρώην του, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στην περιοχή της επίθεσης τρεις κάλυκες από 9αρι πιστόλι. Μετά τους πυροβολισμούς ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται.

