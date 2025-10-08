Γυναίκα έπεσε σε κλιμακοστάσιο στα Χανιά – Νοσηλεύεται στην Εντατική
Γυναίκα έπεσε σε κλιμακοστάσιο στα Χανιά – Νοσηλεύεται στην Εντατική
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων μία γυναίκα μετά από πτώση σε πολυκατοικία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Η 49χρονη γυναίκα, την ώρα που βρισκόταν στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο των Χανίων, έχασε την ισορροπία της - άγνωστο πώς - και έπεσε με αποτέλεσμα να καταλήξει στον χώρο του κλιμακοστασίου.
Ένοικος της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε το γεγονός και ειδοποίησε τις αρχές. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.
Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τα σοβαρά τραύματά της και την εισήγαγαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς: ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία εντάσσονται στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Η 49χρονη γυναίκα, την ώρα που βρισκόταν στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο των Χανίων, έχασε την ισορροπία της - άγνωστο πώς - και έπεσε με αποτέλεσμα να καταλήξει στον χώρο του κλιμακοστασίου.
Ένοικος της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε το γεγονός και ειδοποίησε τις αρχές. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.
Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τα σοβαρά τραύματά της και την εισήγαγαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς: ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία εντάσσονται στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα