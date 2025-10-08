Γυναίκα έπεσε σε κλιμακοστάσιο στα Χανιά – Νοσηλεύεται στην Εντατική
Γυναίκα έπεσε σε κλιμακοστάσιο στα Χανιά – Νοσηλεύεται στην Εντατική

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης

Γυναίκα έπεσε σε κλιμακοστάσιο στα Χανιά – Νοσηλεύεται στην Εντατική
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων μία γυναίκα μετά από πτώση σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Η 49χρονη γυναίκα, την ώρα που βρισκόταν στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο των Χανίων, έχασε την ισορροπία της - άγνωστο πώς - και έπεσε με αποτέλεσμα να καταλήξει στον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ένοικος της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε το γεγονός και ειδοποίησε τις αρχές. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τα σοβαρά τραύματά της και την εισήγαγαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης.


