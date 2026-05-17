Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη κατοικία στο Κουκάκι, δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε αργά το Σάββατο (16/5) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κουκάκι, στην οδό Ανδρούτσου, σε μικρή απόσταση από τον σταθμό Φιξ του Μετρό.Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες από τη φωτιά πουΕπί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.