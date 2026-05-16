Διάρρηξη τα ξημερώματα σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ακρόπολης
Παραβίασαν τα εξωτερικά ρολά ασφαλείας και στη συνέχεια έσπασαν τη γυάλινη κεντρική πόρτα
Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσμηματοπωλείο, που βρίσκεται επί της οδού Ροβέρτου Γκάλι στην περιοχή της Ακρόπολης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα τέσσερεις άγνωστοι δράστες αφού παραβίασαν τα εξωτερικά ρολά ασφαλείας του καταστήματος, στη συνέχεια έσπασαν τη γυάλινη κεντρική πόρτα, και αφού αφαίρεσαν τιμαλφή μεγάλης αξίας στη συνέχεια διέφυγαν.
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
