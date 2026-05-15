Οι δύο Έλληνες πίσω από το τραγούδι της Βουλγαρίας στη Eurovision: Τι σημαίνει το «Bangaranga» που τραγουδάει η Ντάρα
Η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας τραγούδησε στον Β' ημιτελικό την Πέμπτη 14 Μαΐου και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό
Δύο Έλληνες βρίσκονται πίσω από το τραγούδι της Βουλγαρίας στη φετινή Eurovision. Ο λόγος για τον συνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο που υπέγραψε τη μουσική και τους στίχους μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της Ντάρα, αλλά και τη Βικτώρια Χαλκίτη, η οποία βρίσκεται στα φωνητικά επί σκηνής.
Ο Δημήτρης Κοντόπουλος μίλησε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην εκπομπή «Πρωινό» και δήλωσε ικανοποιημένος από την απόδοση της εκπροσώπου της Βουλγαρίας στον Β' ημιτελικό, η οποία της χάρισε και το εισιτήριο στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου. Παράλληλα, προσπάθησε να εξηγήσει τι σημαίνει η λέξη «Bangaranga», που αποτελεί και τον τίτλο του τραγουδιού της.
Ο Έλληνας συνθέτης είπε χαρακτηριστικά: «Bangaranga… Να ρωτήσουμε την Dara μετά τι σημαίνει. Είναι δική της λέξη. Διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου. Ήταν μια ικανοποίηση, γιατί όλο αυτό που έχουμε κάνει όλο αυτό τον κόντο, τελικά σήμερα το απέδωσε πάρα πολύ καλά. Είχε ενέργεια, ήταν νομίζω πολύ χαρισματική με τις κάμερες, χόρεψε καλά, τραγούδησε καλά. Βλέπω ότι πάει καλά, δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα».
Στη συνέχεια ανέφερε πως του άρεσαν τα τραγούδια της Δανίας και του Ισραήλ, ενώ εύχεται η Κύπρος και η Ελλάδα «να πάνε όσο καλύτερα γίνεται».
Για τη σημασία του «Bangaranga» μίλησε και η Ντάρα σε συνέντευξή της στο BBC, επισημαίνοντας: «Είναι ένα συναίσθημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά. Δίνω μία μάχη με το άγχος και ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και τον ρωτούσα "ποια είναι η αξία σου;" και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι το πιο ισχυρό πράγμα. Και το να είσαι τολμηρός, να διαλέγεις το στυλ σου. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα μπορεί να ξυπνήσει στον καθένα αν πει "δεν το κάνω για την αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ"».
@bbc
Baffled over Bangaranga? Bulgaria's Eurovision act DARA is here to explain the meaning behind the banger! Follow all the #Eurovision2026 action on Radio 2 on BBC Sounds 🧡 #Eurovision♬ original sound - BBC
