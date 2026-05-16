Συνελήφθη 68χρονη για απάτη με εικονικό οικόπεδο, πήρε από το θύμα της πάνω από 270.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
απάτη Σύλληψη Αστυνομία Αγιος Δημήτριος

Συνελήφθη 68χρονη για απάτη με εικονικό οικόπεδο, πήρε από το θύμα της πάνω από 270.000 ευρώ

Σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση με ποινή κάθειρξης 11 ετών

Συνελήφθη 68χρονη για απάτη με εικονικό οικόπεδο, πήρε από το θύμα της πάνω από 270.000 ευρώ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη 68χρονης, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για συνέργεια σε απάτη με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 272.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί. 

Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 13ης Μαΐου στην περιοχή του Αγίου Δημήτριου, ενώ σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση με ποινή κάθειρξης 11 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 68χρονη μαζί με δύο συνεργούς της εξαπάτησαν πολίτη, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες οικοπέδου που άνηκε στον Δήμο Ηλιούπολης.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα ποσό που ξεπερνά τις 270.000 ευρώ, δήθεν για την αγοραπωλησία του οικοπέδου.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης