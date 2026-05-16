Συνελήφθη 68χρονη για απάτη με εικονικό οικόπεδο, πήρε από το θύμα της πάνω από 270.000 ευρώ
Σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση με ποινή κάθειρξης 11 ετών
Στη σύλληψη 68χρονης, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για συνέργεια σε απάτη με παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 272.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί.
Η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 13ης Μαΐου στην περιοχή του Αγίου Δημήτριου, ενώ σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση με ποινή κάθειρξης 11 ετών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 68χρονη μαζί με δύο συνεργούς της εξαπάτησαν πολίτη, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες οικοπέδου που άνηκε στον Δήμο Ηλιούπολης.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από το θύμα ποσό που ξεπερνά τις 270.000 ευρώ, δήθεν για την αγοραπωλησία του οικοπέδου.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
