Ο «θησαυρός» των παλιού κτιριακού αποθέματος και οι κρυμμένες υπεραξίες
Εξιχνιάστηκε διάρρηξη σε σπίτι στην Λέσβο, είχαν κλέψει από χρυσαφικά μέχρι και αλυσοπρίονο
Εξιχνιάστηκε διάρρηξη σε σπίτι στην Λέσβο, είχαν κλέψει από χρυσαφικά μέχρι και αλυσοπρίονο
Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή περιουσίας αξίας άνω των 76.000 ευρώ
Σημαντική υπόθεση διάρρηξης και κλοπής σε οικία στην περιοχή της Αγιάσου στη Λέσβο εξιχνιάστηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα αστυνομικών που ταυτοποίησαν δύο άτομα για την κλοπή αξίας άνω των 76.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 49 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ένας 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να διέρρηξαν τον Νοέμβριο του 2025 σπίτι στην Αγιάσο, παραβιάζοντας την είσοδο. Από το εσωτερικό αφαίρεσαν κοσμήματα, τιμαλφή, οικιακό εξοπλισμό, χάλκινα διακοσμητικά αντικείμενα και αλυσοπρίονο, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνά τις 76.000 ευρώ.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο 35χρονος φέρεται να πούλησε στον 55χρονο τα αφαιρεθέντα κοσμήματα και τιμαλφή, έναντι ποσού που υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης βασίστηκε στην αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων, καθώς και στην αξιοποίηση τεχνικών και επιστημονικών μεθόδων. Στις έρευνες συνέδραμαν η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου και το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου Λέσβου.
Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 49 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία. Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ένας 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να διέρρηξαν τον Νοέμβριο του 2025 σπίτι στην Αγιάσο, παραβιάζοντας την είσοδο. Από το εσωτερικό αφαίρεσαν κοσμήματα, τιμαλφή, οικιακό εξοπλισμό, χάλκινα διακοσμητικά αντικείμενα και αλυσοπρίονο, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνά τις 76.000 ευρώ.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο 35χρονος φέρεται να πούλησε στον 55χρονο τα αφαιρεθέντα κοσμήματα και τιμαλφή, έναντι ποσού που υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης βασίστηκε στην αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων, καθώς και στην αξιοποίηση τεχνικών και επιστημονικών μεθόδων. Στις έρευνες συνέδραμαν η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου και το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου Λέσβου.
Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα