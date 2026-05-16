Δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στο Ηράκλειο της Κρήτης, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/5) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη διασταύρωση προς Καρτερό ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο, καθώς και Τροχαία που ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.
Όπως αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τουρίστες, φέρεται να πέρασε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, ο οδηγός του φορτηγού προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Από το απότομο φρενάρισμα και τους ελιγμούς, η νταλίκα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε χόρτα δίπλα στο δρόμο.
Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διεξάγει η Τροχαία.
