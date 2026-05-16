Ο «θησαυρός» των παλιού κτιριακού αποθέματος και οι κρυμμένες υπεραξίες
Σοβαρό τροχαίο στην Πατησίων με δύο τραυματίες: Συγκρούστηκαν 3 ΙΧ με δύο μοτοσικλέτες
Σοβαρό τροχαίο στην Πατησίων με δύο τραυματίες: Συγκρούστηκαν 3 ΙΧ με δύο μοτοσικλέτες
Oι δύο τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο ΚΑΤ με τον έναν από αυτους να είναι σε σοβαρότερη κατάσταση
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πατησίων, όταν υπήρξε σύγκρουση 3 ΙΧ με δύο μοτοσικλέτες.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία παρελήφθησαν άμεσα από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας από τους δύο τραυματίες φέρει πιο σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του ενώ το δεύτερο άτομα φέρει ελαφριά τραύματα.
Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία παρελήφθησαν άμεσα από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας από τους δύο τραυματίες φέρει πιο σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του ενώ το δεύτερο άτομα φέρει ελαφριά τραύματα.
Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα