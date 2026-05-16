Σοβαρό τροχαίο στην Σκιάθο: Αυτοκίνητο κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου, στην Αθήνα με C-130 οι δύο τραυματίες
Τροχαίο με τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου, στην περιοχή «Βασιλιάς» στην Σκιάθο, το αυτοκίνητο μάλιστα να καταλήγει στην είσοδο ξενοδοχείου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοκίνητο που κινούνταν σε στροφή κοντά σε ξενοδοχειακή μονάδα εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Το όχημα φέρεται να προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο πεζοδρομίου στη δεξιά πλευρά και στη συνέχεια να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καταλήγοντας με σφοδρότητα στην είσοδο ξενοδοχείου.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνεπιβάτιδα, ζευγάρι περίπου 50 ετών. Η γυναίκα τραυματίας όπως αανφέρει το skiathoslife.gr εντοπίστηκε εκτός οχήματος μετά την πρόσκρουση ενώ ο οδηγός του ΙΧ είναι σοβαρότερα τραυματισμένος με κατάγματα στα πλευρά και τραύματα στο θώρακα.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες παρείχαν πρώτες βοήθειες και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους με στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Η επιχείρηση μεταφοράς πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 20:20, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο συντονισμένης διαδικασίας αεροδιακομιδής πολυτραυματιών.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.
