Γαβρίλος Σιδηρόπουλος: Τι λέει ο τραγουδιστής για τον άγριο καβγά στο ποντιακό γλέντι
Κάθε μορφή βίας είναι ξεκάθαρα καταδικαστέα και προσβάλλει την ιστορία μας αναφέρει σε ανάρτησή του για το επεισόδιο και προσθέτει: «ο Πόντος είναι ιστορία, είναι αγάπη, ψυχή και, πάνω απ’ όλα, παιδεία»
Το σκηνικό έντασης που επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, ο τραγουδιστής που εκείνη την ώρα βρισκόταν επί σκηνής.
Όπως σημείωσε ο καλλιτέχνης σε σχετική ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «ο Πόντος είναι ιστορία. Είναι αγάπη, ψυχή και, πάνω απ’ όλα, παιδεία.
Χθες, ζήσαμε ώρες τεράστιας συγκίνησης. Είδα ανθρώπους κάθε ηλικίας να ενώνονται, να τραγουδούν και να χαίρονται με τους ήχους της παράδοσής μας. Ήταν μια τεράστια γιορτή που ανέδειξε το μεγαλείο του πολιτισμού μας».
Αναφορικά με το βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ νεαρών οι οποίοι παρευρίσκονταν στην εκδήλωση, τόνισε: «Δυστυχώς, ένα μεμονωμένο περιστατικό στο τέλος της βραδιάς προσπάθησε να ρίξει σκιές σε αυτό το φως. Από τη θέση μου πάνω στη σκηνή δεν είχα πλήρη εικόνα του τι συνέβη, αλλά η στάση μου είναι και θα είναι πάντα σταθερή: κάθε μορφή βίας είναι ξεκάθαρα καταδικαστέα και προσβάλλει την ιστορία μας. Οι εκδηλώσεις μας είναι, και πρέπει να παραμείνουν, ιεροί χώροι ενότητας, πολιτισμού και σεβασμού».
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος επισήμανε: «Συνεχίζουμε να τραγουδάμε, να χορεύουμε και να σμίγουμε, τιμώντας αυτούς που μας έμαθαν τι θα πει πραγματικός πολιτισμός. Σας ευχαριστώ για τη χθεσινή (κατά τα άλλα) υπέροχη βραδιά».
Υπενθυμίζεται ότι το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο γήπεδο της περιοχής, περίπου 20 νεαρά άτομα συνεπλάκησαν μεταξύ τους, πετώντας καρέκλες, τραπέζια αλλά και γυάλινα μπουκάλια.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η συμπλοκή φέρεται να ξεκίνησε μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας νεαρής ηλικίας και τότε επενέβησαν άλλα άτομα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η γενίκευση του επεισοδίου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και προχώρησαν σε δύο προσαγωγές ατόμων, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.
Από το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
