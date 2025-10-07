Κρήτη: Γυναίκα έπεσε από απορριμματοφόρο και τραυματίστηκε - Συνελήφθη ο οδηγός
Κρήτη Απορριμματοφόρο Εργατικό ατύχημα

Κρήτη: Γυναίκα έπεσε από απορριμματοφόρο και τραυματίστηκε - Συνελήφθη ο οδηγός

Ο εισαγγελέας άφησε ελεύθερο τον οδηγό λίγο μετά τη σύλληψή του

Κρήτη: Γυναίκα έπεσε από απορριμματοφόρο και τραυματίστηκε - Συνελήφθη ο οδηγός
Eργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο με θύμα μία εργαζόμενη στην καθαριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το βράδυ όταν απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης πραγματοποιούσε την αποκομιδή των σκουπιδιών στο Ηράκλειο.

Όταν το απορριμματοφόρο διέσχιζε την οδό Νεάρχου, άγνωστο πώς, η 51χρονη εργαζόμενη έχασε την ισορροπία της και έπεσε από το βαρύ όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε, ευτυχώς, ελαφρά τραύματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του οδηγού του απορριμματοφόρου με τον εισαγγελέα να τον αφήνει ελεύθερο.



