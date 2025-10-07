Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Κρήτη: Γυναίκα έπεσε από απορριμματοφόρο και τραυματίστηκε - Συνελήφθη ο οδηγός
Κρήτη: Γυναίκα έπεσε από απορριμματοφόρο και τραυματίστηκε - Συνελήφθη ο οδηγός
Ο εισαγγελέας άφησε ελεύθερο τον οδηγό λίγο μετά τη σύλληψή του
Eργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο με θύμα μία εργαζόμενη στην καθαριότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το βράδυ όταν απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης πραγματοποιούσε την αποκομιδή των σκουπιδιών στο Ηράκλειο.
Όταν το απορριμματοφόρο διέσχιζε την οδό Νεάρχου, άγνωστο πώς, η 51χρονη εργαζόμενη έχασε την ισορροπία της και έπεσε από το βαρύ όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε, ευτυχώς, ελαφρά τραύματα.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του οδηγού του απορριμματοφόρου με τον εισαγγελέα να τον αφήνει ελεύθερο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το βράδυ όταν απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης πραγματοποιούσε την αποκομιδή των σκουπιδιών στο Ηράκλειο.
Όταν το απορριμματοφόρο διέσχιζε την οδό Νεάρχου, άγνωστο πώς, η 51χρονη εργαζόμενη έχασε την ισορροπία της και έπεσε από το βαρύ όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε, ευτυχώς, ελαφρά τραύματα.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του οδηγού του απορριμματοφόρου με τον εισαγγελέα να τον αφήνει ελεύθερο.
Ειδήσεις σήμερα:
Μυστήριο με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα
Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας: Το σενάριο του «εκλογικού ψηφοδελτίου» στο τραπέζι, αντί για κόμμα
Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Μυστήριο με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα
Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας: Το σενάριο του «εκλογικού ψηφοδελτίου» στο τραπέζι, αντί για κόμμα
Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα