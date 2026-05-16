Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στις τουαλέτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
ΕΚΑΒ Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος"

Εντοπίστηκε με βρόγχο στον λαιμό - Από τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είχε πάνω του διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 37χρονο από το Νεπάλ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» όταν στις τουαλέτες του αεροδρομίου εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του. 

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας, βρέθηκε με βρόγχο στον λαιμό, με τα έως τώρα στοιχεία να εξετάζονται στο πλαίσιο πιθανού περιστατικού αυτοχειρίας.

Από τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είχε πάνω του διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 37χρονο από το Νεπάλ.
