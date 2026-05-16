Προσάραξη ιστιοφόρου στη Μακρόνησο - Τραυματίστηκε 67χρονη Βρετανίδα επιβάτιδα
Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Λαυρίου για προσάραξη ενός ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με πέντε αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου), που συνέβη τις μεσημβρινές ώρες χθες, σε βραχώδη περιοχή στο νότιο άκρο της Μακρονήσου.
Το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε με ιδία μέσα και ακολούθως κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι του Λαυρίου.
Από το περιστατικό προκλήθηκε ελεγχόμενη εισροή υδάτων, καθώς και ελαφρύς τραυματισμός μίας εκ των επιβαινόντων.
Η 67χρονη τραυματίας μετέβη στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ», απ’ όπου εξήλθε αυθημερόν.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την μη έγκαιρη ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής.
