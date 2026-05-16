Συνελήφθησαν 3 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, πάνω από 400.000 ευρώ τα κέρδη τους

δύο αλλοδαπούς ηλικίας 56 και 53 ετών και έναν 36χρονο ημεδαπό.



Σύμφωνα με την ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) συνολικού μικτού βάρους 2.060 γραμμαρίων, καθώς και κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας συνολικού βάρους 1.000 γραμμαρίων. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε διαφορετικό σημείο της Αθήνας, ο 56χρονος εντοπίστηκε να κατέχει ποσότητα κοκαΐνης 1,6 γραμμαρίων, με σκοπό –όπως αναφέρεται– τη διακίνηση.







Ευρήματα από τις έρευνες σε οικίες Σε έρευνα στην οικία του 36χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 10.900 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη τύπου «σοκολάτα» 9.000 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη (SKUNK) 7.500 γραμμαρίων.



53χρονου εντοπίστηκαν ποσότητες SKUNK συνολικού βάρους 17.500 γραμμαρίων, κοκαΐνη 594 γραμμαρίων και κατεργασμένη κάνναβη 1.000 γραμμαρίων, τις οποίες κατείχε από κοινού με τον 56χρονο και με σκοπό τη διακίνηση.



Οι συνολικές κατασχέσεις Από το σύνολο των ερευνών κατασχέθηκαν:



11.495,6 γραμμάρια κοκαΐνης

11.000 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)

1.375 ευρώ

1 Ι.Χ. δίκυκλη μοτοσικλέτα

Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν την Πέμπτη 14 Μαΐου συνολικά τρία άτομα, κατηγορούμενα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών . Πρόκειται γιαΣύμφωνα με την αστυνομία , μεσημβρινές ώρες της 14-05-2026 στην Αθήνα, ο 36χρονος φέρεται να παρέδωσε στον 53χρονο –ενεργώντας για λογαριασμό και του 56χρονου– σάκο που περιείχεΤο απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε διαφορετικό σημείο της Αθήνας, ο 56χρονος εντοπίστηκε να κατέχει ποσότητα κοκαΐνης 1,6 γραμμαρίων, με σκοπό –όπως αναφέρεται– τη διακίνηση.Σε έρευνα στην οικία τουβρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων,, κατεργασμένη κάνναβη τύπου «Αντίστοιχα, σε έρευνα στην οικία τουεντοπίστηκαν ποσότητες S, τις οποίες κατείχε από κοινού με τονκαι με σκοπό τη διακίνηση.

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

8 κινητά τηλέφωνα

1 κάμερα κλειστού κυκλώματος

7 κλειδιά οικιών

κολλητική ταινία και γάντια



Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων, σε συνδυασμό με τα μετρητά που βρέθηκαν, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.



Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικές έρευνες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις δεδομένων και ανάλυση προφίλ (profiling), με βάση τα οποία πιστοποιήθηκε η δράση των εμπλεκομένων.



Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι κατά το παρελθόν έχουν απασχολήσει τις αρχές για αδικήματα όπως κλοπές, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.