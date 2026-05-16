Ο «θησαυρός» των παλιού κτιριακού αποθέματος και οι κρυμμένες υπεραξίες
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που πετάχτηκε μπροστά σε εν κινήσει τρένο
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που πετάχτηκε μπροστά σε εν κινήσει τρένο
Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος - Kαθυστερήσεις για τα δρομολόγια 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) και 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα)
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα στη δυτική Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο στις σιδηροδρομικές γραμμές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 17:15 στην περιοχή του Κορδελιού. Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του, φαίνεται να πετάχτηκε αιφνιδιαστικά μπροστά σε εν κινήσει αμαξοστοιχία που αποτελείτο από μηχανή και ένα βαγόνι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «από τις 17:15 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με πεζό επί της γραμμής.
Στο πλαίσιο του συμβάντος, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο μετέβησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.
Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Σίνδου με 62 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με 127 επιβάτες».
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 17:15 στην περιοχή του Κορδελιού. Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του, φαίνεται να πετάχτηκε αιφνιδιαστικά μπροστά σε εν κινήσει αμαξοστοιχία που αποτελείτο από μηχανή και ένα βαγόνι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «από τις 17:15 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με πεζό επί της γραμμής.
Στο πλαίσιο του συμβάντος, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο μετέβησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.
Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Σίνδου με 62 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με 127 επιβάτες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα