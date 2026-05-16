Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που πετάχτηκε μπροστά σε εν κινήσει τρένο
Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος - Kαθυστερήσεις για τα δρομολόγια  1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) και 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα)

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα στη δυτική Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 17:15 στην περιοχή του Κορδελιού. Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του, φαίνεται να πετάχτηκε αιφνιδιαστικά μπροστά σε εν κινήσει αμαξοστοιχία που αποτελείτο από μηχανή και ένα βαγόνι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «από τις 17:15 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με πεζό επί της γραμμής.

Στο πλαίσιο του συμβάντος, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο μετέβησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Σίνδου με 62 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με 127 επιβάτες».
