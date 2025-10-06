Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Πάτρα: Έπεσε πεύκο 15 μέτρων σε πλατεία - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Πάτρα: Έπεσε πεύκο 15 μέτρων σε πλατεία - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Από την πτώση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε καταστήματα ή διερχόμενους πολίτες
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) στο κέντρο της Πάτρας, όταν ένα μεγάλο πεύκο ύψους περίπου 15 μέτρων κατέρρευσε ξαφνικά στην Πλατεία Όλγας.
Από την πτώση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε καταστήματα ή διερχόμενους πολίτες.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το pelop.gr, το δέντρο, που βρισκόταν από την πλευρά της οδού Κολοκοτρώνη, έπεσε προκαλώντας πανικό για λίγα λεπτά στους θαμώνες των παρακείμενων καταστημάτων εστίασης.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ρίζες του ήταν σάπιες και δεν μπορούσαν πλέον να το συγκρατήσουν, ενώ το πρόσθετο βάρος από τη βροχή των προηγούμενων ημερών φαίνεται ότι επιτάχυνε την κατάρρευση.
Η πλατεία είναι περιμετρικά περιφραγμένη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανάπλασης. Την ώρα της πτώσης δεν υπήρχαν συνεργεία εργαζομένων ή περαστικοί στο σημείο.
