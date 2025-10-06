Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε κυψέλες μελισσοκόμου - Δείτε βίντεο
Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε κυψέλες μελισσοκόμου - Δείτε βίντεο
Κάμερα μελισσοκόμου στα Αργύρια Φθιώτιδας κατέγραψε την επίθεση αρκούδας σε κυψέλες
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) στο ορεινό χωριό Αργύρια Φθιώτιδας, όταν μία αρκούδα επιτέθηκε σε κυψέλες μελισσοκόμου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.
Όπως αναφέρει το tvstar.gr, το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα που είχε εγκαταστήσει ο ίδιος ο μελισσοκόμος, ο οποίος αργότερα δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.
Στο βίντεο φαίνεται η αρκούδα να πλησιάζει και να ανοίγει τις κυψέλες, ενώ στη συνέχεια καταναλώνει το εσωτερικό τους.
Οι επιθέσεις από αρκούδες σε περιοχές της Φθιώτιδας δεν αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο.
Όπως αναφέρει το tvstar.gr, το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα που είχε εγκαταστήσει ο ίδιος ο μελισσοκόμος, ο οποίος αργότερα δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.
@theofanisath3
#bear #beekeeper #attack #bees #greece♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator
Οι επιθέσεις από αρκούδες σε περιοχές της Φθιώτιδας δεν αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο.
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα