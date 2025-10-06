Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε κυψέλες μελισσοκόμου - Δείτε βίντεο
Κάμερα μελισσοκόμου στα Αργύρια Φθιώτιδας κατέγραψε την επίθεση αρκούδας σε κυψέλες

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) στο ορεινό χωριό Αργύρια Φθιώτιδας, όταν μία αρκούδα επιτέθηκε σε κυψέλες μελισσοκόμου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Όπως αναφέρει το tvstar.gr, το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα που είχε εγκαταστήσει ο ίδιος ο μελισσοκόμος, ο οποίος αργότερα δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Στο βίντεο φαίνεται η αρκούδα  να πλησιάζει και να ανοίγει τις κυψέλες, ενώ στη συνέχεια καταναλώνει το εσωτερικό τους.

Οι επιθέσεις από αρκούδες σε περιοχές της Φθιώτιδας δεν αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο.

