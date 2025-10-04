Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ στην Ομόνοια - Έκλεψαν υπολογιστές
Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ στην Ομόνοια - Έκλεψαν υπολογιστές
Οι δράστες εισήλθαν από ανασφάλιστο παράθυρο εγκαταλελειμμένου κτιρίου και έκλεψαν ηλεκτρονικές συσκευές
Άγνωστοι εισέβαλαν σε γραφεία του ΟΣΕ που στεγάζονται σε επταώροφο κτίριο στην Ομόνοια, αφαιρώντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (1/10) στην οδό Κάρολου 27, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισήλθαν στον 6ο όροφο του κτιρίου, από ανασφάλιστο παράθυρο παράπλευρου εγκαταλελειμμένου κτιρίου.
Από το εσωτερικό των γραφείων αφαίρεσαν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και δύο φορητούς υπολογιστές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (1/10) στην οδό Κάρολου 27, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισήλθαν στον 6ο όροφο του κτιρίου, από ανασφάλιστο παράθυρο παράπλευρου εγκαταλελειμμένου κτιρίου.
Από το εσωτερικό των γραφείων αφαίρεσαν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και δύο φορητούς υπολογιστές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα