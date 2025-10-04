Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ στην Ομόνοια - Έκλεψαν υπολογιστές
Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ στην Ομόνοια - Έκλεψαν υπολογιστές

Οι δράστες εισήλθαν από ανασφάλιστο παράθυρο εγκαταλελειμμένου κτιρίου και έκλεψαν ηλεκτρονικές συσκευές

Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ στην Ομόνοια - Έκλεψαν υπολογιστές
Άγνωστοι εισέβαλαν σε γραφεία του ΟΣΕ που στεγάζονται σε επταώροφο κτίριο στην Ομόνοια, αφαιρώντας ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (1/10) στην οδό Κάρολου 27, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισήλθαν στον 6ο όροφο του κτιρίου, από ανασφάλιστο παράθυρο παράπλευρου εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Από το εσωτερικό των γραφείων αφαίρεσαν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και δύο φορητούς υπολογιστές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

