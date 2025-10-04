Περιπέτεια για 53χρονο κυνηγό στην Κρήτη: Έπεσε από ύψος στο Κακό Όρος
Περιπέτεια για 53χρονο κυνηγό στην Κρήτη: Έπεσε από ύψος στο Κακό Όρος

Για τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ ενώ είχε τις αισθήσεις του

Περιπέτεια για 53χρονο κυνηγό στην Κρήτη: Έπεσε από ύψος στο Κακό Όρος
Σε περιπέτειες μπήκε ένας 53χρονος κυνηγός το πρωί του Σαββάτου (4/10) μετά από πτώση που είχε ενώ βρισκόταν σε δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, ο άνδρας έπεσε από βράχια στην περιοχή του Κακού Όρους, του Δήμου Χερσονήσου, και τραυματίστηκε.

Για τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ ενώ είχε τις αισθήσεις του.

