Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο
Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο
Η μηχανή, με κατεύθυνση προς Αθήνα, «έφυγε» στο οδόστρωμα και προσέκρουσε στο κράσπεδο
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Αργυρούπολης όπου δύο νεαροί έχασαν τη ζωή τους καθώς η μηχανή στην οποία επέβαιναν «καρφώθηκε» στο διαχωριστικό διάζωμα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 όταν ο 21χρονος αναβάτης, κινούμενος επί της λεωφόρου Αργυρουπόλεως, έκανε σούζα, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, κι έτσι έχασε τον έλεγχο της μηχανής, η οποία εξετράπη της πορείας της και έπεσε στο διάζωμα.
Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται η μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, κάνοντας σούζα, να φεύγει στο οδόστρωμα και να προσκρούει στο κράσπεδο.
Ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδα πέφτουν στο οδόστρωμα και σέρνονται τραυματισμένοι για αρκετά μέτρα, ενώ στα πλάνα διακρίνεται και ένα λευκό κράνος να εκτινάσσεται σε μεγάλη απόσταση.
Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
Οι ειδήσεις σήμερα
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 όταν ο 21χρονος αναβάτης, κινούμενος επί της λεωφόρου Αργυρουπόλεως, έκανε σούζα, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, κι έτσι έχασε τον έλεγχο της μηχανής, η οποία εξετράπη της πορείας της και έπεσε στο διάζωμα.
Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται η μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, κάνοντας σούζα, να φεύγει στο οδόστρωμα και να προσκρούει στο κράσπεδο.
Ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδα πέφτουν στο οδόστρωμα και σέρνονται τραυματισμένοι για αρκετά μέτρα, ενώ στα πλάνα διακρίνεται και ένα λευκό κράνος να εκτινάσσεται σε μεγάλη απόσταση.
Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
Οι ειδήσεις σήμερα
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα