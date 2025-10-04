Ανάλυση: Γιατί η Χαμάς είναι τώρα θετική στο πλάνο του Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα - Τα αδιέξοδα του Νετανιάχου



Ο δύσκολος δρόμος μπροστά

Φυσικά, τα αγκάθια παραμένουν. Ο αφοπλισμός της Χαμάς δεν μπορεί να επιβληθεί άμεσα, θα χρειαστεί σταδιακή διαδικασία με διεθνή επιτήρηση. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, απαιτεί πλήρη εξουδετέρωση της οργάνωσης. Η σύγκρουση αυτών των δύο στόχων κάνει την εφαρμογή της συμφωνίας εξαιρετικά δύσκολη.Ωστόσο, η ουσία είναι πως η Χαμάς πέτυχε μια σημαντική διπλωματική νίκη: κατάφερε να μοιράσει την ευθύνη της «άρνησης». Ακόμα κι αν δεν υπάρξει άμεση συμφωνία, η εικόνα έχει ήδη αλλάξει. Η οργάνωση δείχνει ότι «συμμετέχει» στη διαδικασία, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται πιο διστακτικό.Η μερική αποδοχή της αμερικανικής πρότασης δεν σημαίνει ότι η Χαμάς άλλαξε τη φύση της ή εγκατέλειψε τα όπλα. Σημαίνει, όμως, ότι προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες: στρατιωτικά πιεσμένη, διεθνώς απομονωμένη, αναγκάζεται να δείξει διάθεση συνεννόησης. Και με αυτήν την τακτική, για πρώτη φορά μετά από καιρό, καταφέρνει να μεταφέρει τη διπλωματική πίεση στην άλλη πλευρά.Για αρχή πάντως η Χαμάς φαίνεται να έχει για πρώτη φορά στα σχεδόν δύο χρόνια πολέμου σταματήσει το χρονόμετρο ενός αμερικανικού τελεσιγράφου. Παράλληλα δεν είναι απίθανο το συγκεκριμένο χρονόμετρο να ξεκινήσει σε λίγο – όχι για πρώτη φορά από την άλλη άκρη του Ατλαντικού αλλά για πρώτη φορά στην δεύτερη θητεία Τραμπ – να μετρά αντίστροφα για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μπορεί να μοιάζει δύσκολο αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο λίγο πριν την 7η Οκτωβρίου του 2025 το Τελ Αβίβ να βρεθεί και πάλι κάτω από ασύμμετρη «φίλια» αυτή την φορά πίεση και ο Πρωθυπουργός της χώρας να έχει και πάλι μπροστά του μόνο δύσκολες επιλογές με αυτή της «αγνόησης» του Λευκού Οίκου να συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες…