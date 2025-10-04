Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Δύο νεκροί σε τροχαίο με μηχανή στην Αργυρούπολη
Μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες, έναν άνδρα και μια γυναίκα, εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους
Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αργυρούπολη.
Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες εξετράπη της πορείας της, στην οδό Αργυρουπόλεως 32, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.
