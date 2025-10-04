Δύο νεκροί σε τροχαίο με μηχανή στην Αργυρούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
Αργυρούπολη Τροχαίο δυστύχημα

Δύο νεκροί σε τροχαίο με μηχανή στην Αργυρούπολη

Μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες, έναν άνδρα και μια γυναίκα, εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους

Δύο νεκροί σε τροχαίο με μηχανή στην Αργυρούπολη
48 ΣΧΟΛΙΑ
Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αργυρούπολη.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες εξετράπη της πορείας της, στην οδό Αργυρουπόλεως 32, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.


Ειδήσεις σήμερα:

Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές

Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
48 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης