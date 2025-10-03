Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που πυροβολούσε γάτες με αεροβόλο από το μπαλκόνι του
Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός για τα ζώα, ωστόσο σταθμευμένο όχημα υπέστη φθορές
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία, χθες το απόγευμα στο Αγρίνιο, ο κατηγορούμενος, βρισκόμενος στο μπαλκόνι της οικίας του, με την χρήση αεροβόλου όπλου, πυροβόλησε δυο αδέσποτες γάτες, που βρισκόταν πάνω σε σταθμευμένο όχημα και δίπλα σε αυτό.
Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός για τα ζώα, ωστόσο το σταθμευμένο όχημα υπέστη φθορές και ο κατηγορούμενος με την χρήση κονταριού απείλησε τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε το αεροβόλο όπλο.
