Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που πυροβολούσε γάτες με αεροβόλο από το μπαλκόνι του
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Αδέσποτα Γάτες

Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που πυροβολούσε γάτες με αεροβόλο από το μπαλκόνι του

Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός για τα ζώα, ωστόσο σταθμευμένο όχημα υπέστη φθορές

Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που πυροβολούσε γάτες με αεροβόλο από το μπαλκόνι του
4 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία, χθες το απόγευμα στο Αγρίνιο, ο κατηγορούμενος, βρισκόμενος στο μπαλκόνι της οικίας του, με την χρήση αεροβόλου όπλου, πυροβόλησε δυο αδέσποτες γάτες, που βρισκόταν πάνω σε σταθμευμένο όχημα και δίπλα σε αυτό.

Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός για τα ζώα, ωστόσο το σταθμευμένο όχημα υπέστη φθορές και ο κατηγορούμενος με την χρήση κονταριού απείλησε τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε το αεροβόλο όπλο.
Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη (βίντεο)

Δάσκαλος και πατέρας δύο παιδιών ο Τζιχάντ Αλ-Σάμι από τη Συρία που αιματοκύλησε τη συναγωγή στο Μάντσεστερ - Πήγε στη Βρετανία ως παιδί, έλαβε υπηκοότητα το 2006

Πρώην σύντροφος της Μαρίας Νιώτη ο 17χρονος που τη σκότωσε στο Νιού Τζέρσεϊ - Το προκλητικό βίντεο με τα συλλυπητήρια λίγο πριν συλληφθεί
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης