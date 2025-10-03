Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη (βίντεο)

Ντροπιασμένο το παιδάκι της έκρυβε το πρόσωπό του - Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες δείχνουν τη γυναίκα να χειρονομεί, να βρίζει και να φωνάζει, την ώρα που άλλοι προσπαθούν να την ηρεμήσουν, λέγοντάς της να «χαλαρώσει»