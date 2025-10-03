Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη (βίντεο)
Ντροπιασμένο το παιδάκι της έκρυβε το πρόσωπό του - Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες δείχνουν τη γυναίκα να χειρονομεί, να βρίζει και να φωνάζει, την ώρα που άλλοι προσπαθούν να την ηρεμήσουν, λέγοντάς της να «χαλαρώσει»
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση με προορισμό την Αίγυπτο, όταν μια 38χρονη Βρετανίδα επιβάτιδα προκάλεσε χάος μέσα στην καμπίνα, επιτέθηκε σε αεροσυνοδό και ανάγκασε τον πιλότο να προχωρήσει σε έκτακτη προσγείωση στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Η γυναίκα, που ταξίδευε με τον σύζυγο και το παιδί της, φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης και ξέσπασε σε ύβρεις και απειλές, επειδή ενοχλήθηκε από επιβάτη που, όπως ισχυρίστηκε, κλωτσούσε το κάθισμά της. Στην ένταση που ακολούθησε, χτύπησε και έγδαρε μια αεροσυνοδό, αφήνοντάς τη να αιμορραγεί, ενώ δεν δίστασε να απειλήσει τους συνεπιβάτες της με φράσεις όπως: «Θα πάτε όλοι κάτω με πάταγο».
Βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες δείχνουν τη γυναίκα να χειρονομεί, να βρίζει και να φωνάζει, την ώρα που άλλοι προσπαθούν να την ηρεμήσουν, λέγοντάς της να «χαλαρώσει». Ακόμη και το παιδί της φαίνεται να καλύπτει το πρόσωπό του, ντροπιασμένο από την εικόνα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η επιβάτιδα μεταφέρθηκε από το πλήρωμα στην πρώτη σειρά θέσεων για να ελεγχθεί πιο εύκολα, όμως η συμπεριφορά της κλιμακώθηκε. Επιβάτες περιέγραψαν ότι «έβριζε τους πάντες», ενώ σε κάποια στιγμή στράφηκε και κατά του συντρόφου της, φωνάζοντάς του: «Τελείωσα μαζί σου, σε μισώ».
Ο πιλότος, κρίνοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών κινδύνευε, ανακοίνωσε την εκτροπή της πτήσης προς το Ηράκλειο. Παρά την προσγείωση, η γυναίκα συνέχισε να προκαλεί, λέγοντας ότι «θα αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά» και ζητώντας τσιγάρο στον διάδρομο προσγείωσης. Τελικά συνελήφθη από την αστυνομία στην Κρήτη, ενώ ο σύζυγός της και η κόρη τους συνέχισαν το ταξίδι για την Αίγυπτο. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί άμεσα στη Δικαιοσύνη.
