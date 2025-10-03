Δάσκαλος και πατέρας δύο παιδιών ο Τζιχάντ Αλ-Σάμι από τη Συρία που αιματοκύλησε τη συναγωγή στο Μάντσεστερ - Πήγε στη Βρετανία ως παιδί, έλαβε υπηκοότητα το 2006