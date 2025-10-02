Μετεγγραφές φοιτητών: Λήγει σήμερα η προθεσμία, πώς να κάνετε αίτηση

Ποιοι δικαιούνται μετεγγραφή

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.Δικαίωμα αίτησης έχουν:-Φοιτητές που επικαλούνται μοριοδοτούμενους κοινωνικούς ή οικονομικούς λόγους.-Αδέλφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις.-Όσοι εισήχθησαν με το ειδικό ποσοστό 5% λόγω σοβαρών παθήσεων.-Φοιτητές που ανήκουν στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης.-Τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας ή στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων/Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα εν ώρα καθήκοντος.