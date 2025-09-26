Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Μέχρι 2 Οκτωβρίου οι αιτήσεις, οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά

10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδικασία από το υπουργείο Παιδείας - Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά

Ανάλογα με την κατηγορία μετεγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έγγραφα υγείας, βεβαιώσεις σπουδών αδελφών).Τα αποτελέσματα αναμένονται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, με στόχο να μη χαθεί το εξάμηνο για όσους αλλάξουν τμήμα ή πόλη.Ο κ. Χρήστος Ταουσάνης, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, περιγράφει στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή “Μέρα με Χρώμα“, τη διαδικασία μετεγγραφής και τη μοριοδότηση, με βάση κοινωνικά κριτήρια.www.ert.gr