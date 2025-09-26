Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Μέχρι 2 Οκτωβρίου οι αιτήσεις, οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά
Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Μέχρι 2 Οκτωβρίου οι αιτήσεις, οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά
Ανοικτές οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών - 10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδικασία από το υπουργείο Παιδείας - Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά
Ανοικτή παραμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.
Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 2 Οκτωβρίου, ώρα 14:00, και αφορά σε φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
Για πρώτη φορά, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις:
-Η πρώτη αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν με τις Πανελλήνιες του Ιουνίου.
-Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί αργότερα για όσους συμμετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθώς και για φοιτητές κυπριακής καταγωγής.
Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι οι μετεγγραφές να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν εγκαίρως στα νέα τμήματα.
-Φοιτητές που επικαλούνται μοριοδοτούμενους κοινωνικούς ή οικονομικούς λόγους.
-Αδέλφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις.
-Όσοι εισήχθησαν με το ειδικό ποσοστό 5% λόγω σοβαρών παθήσεων.
-Φοιτητές που ανήκουν στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης.
-Τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας ή στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων/Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα εν ώρα καθήκοντος.
Ποιοι δικαιούνται μετεγγραφήΔικαίωμα αίτησης έχουν:
Διαδικασία και δικαιολογητικάΟι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας transfer.it.minedu.gov.gr. Για την είσοδο απαιτούνται τα στοιχεία φοιτητή που έχει εκδώσει η Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και ΑΦΜ για την ταυτοποίηση οικογενειακής κατάστασης.
Ανάλογα με την κατηγορία μετεγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έγγραφα υγείας, βεβαιώσεις σπουδών αδελφών).
Τα αποτελέσματα αναμένονται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, με στόχο να μη χαθεί το εξάμηνο για όσους αλλάξουν τμήμα ή πόλη.
Ο κ. Χρήστος Ταουσάνης, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, περιγράφει στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή “Μέρα με Χρώμα“, τη διαδικασία μετεγγραφής και τη μοριοδότηση, με βάση κοινωνικά κριτήρια.
www.ert.gr
10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδικασία από το υπουργείο Παιδείας - Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά
