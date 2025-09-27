Μεταμόρφωση: Για ένα «τι με κοιτάς έτσι» ξεκίνησε ο καβγάς 20 Αλβανών με μαχαιρώματα - Τραυματίστηκε Κρητικός που μπήκε στη μέση

Συνολικά τέσσερις τραυματίες, οι δύο με βαριά τραύματα στο ΚΑΤ - Η συμπλοκή ξεκίνησε όταν παρά έφευγε από γλέντι με τσικουδιά της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης