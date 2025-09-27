Τέσσερις τραυματίες σε συμπλοκή ατόμων σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση
Τέσσερις τραυματίες σε συμπλοκή ατόμων σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση

Οι τρεις μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ -  Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία

Τέσσερις τραυματίες σε συμπλοκή ατόμων σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση
Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Το επεισόδιο προκλήθηκε σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης με αρκετά άτομα να έρχονται στα χέρια και 4 εξ αυτών να τραυματίζονται. Οι τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό δεν σχετίζεται με την εκδήλωση, αλλά φαίνεται να συνδέεται με επεισόδιο οπαδικής βίας.

Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία.


Ειδήσεις σήμερα:

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
