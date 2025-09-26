Τα μέλη της συμμορίας Ρομά που εξαπατούσαν ηλικιωμένους ζούσαν σε πολυτελή σπίτια, φορούσαν Rolex και διατηρούσαν τραπεζικές θυρίδες
ΕΛΛΑΔΑ
Ρομά Συμμορία Rolex Ακίνητα

Τα μέλη της συμμορίας Ρομά που εξαπατούσαν ηλικιωμένους ζούσαν σε πολυτελή σπίτια, φορούσαν Rolex και διατηρούσαν τραπεζικές θυρίδες

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα, ηλικίας 40, 35, 28 και 22 ετών - Πώς δρούσαν

Τα μέλη της συμμορίας Ρομά που εξαπατούσαν ηλικιωμένους ζούσαν σε πολυτελή σπίτια, φορούσαν Rolex και διατηρούσαν τραπεζικές θυρίδες
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
20 ΣΧΟΛΙΑ
Κατοικούσαν σε ακίνητα αξίας μεγαλύτερης των 650.000 ευρώ, κινούνταν με πολυτελή αυτοκίνητα, φορούσαν ρολόγια Rolex και διατηρούσαν θυρίδες στην τράπεζα. Ο λόγος για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συστήσει Ρομά και εξαπατούσαν ηλικιωμένους καταφέρνοντας να αποκομίσουν περισσότερα από 500.000 ευρώ.

Τελικά στη δράση τους μπήκε φρένο από στελέχη του ελληνικού FBI που κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν και να τους περάσουν χειροπέδες.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα, ηλικίας 40, 35, 28 και 22 ετών, μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (24/9) στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιόσια Αττικής.
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και απάτες σε οικίες ηλικιωμένων


Προσέγγιζαν φιλικά ηλικιωμένους και «άδειαζαν» τα σπίτια τους

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι μετέβαιναν σε σπίτια ηλικιωμένων και παρουσιάζονταν ψευδώς σε αυτούς ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή συντηρητές ανελκυστήρων, προκειμένου αρχικά να εξασφαλίσουν την είσοδο στις οικίες τους και στη συνέχεια, να αφαιρέσουν –μεταξύ άλλων- χρηματικά ποσά, τιμαλφή αντικείμενα, κοσμήματα και χρυσαφικά. Προς την κατεύθυνση αυτή, επιδείκνυαν διάφορα έγγραφα, προσπαθώντας να δώσουν τον χαρακτήρα του επίσημου στις υποτιθέμενες εργασίες στις οποίες προέβαιναν.
Το σπίτι Ρομά που εξαπατούσε ηλικιωμένους αποκομίζοντας μισό εκατομμύριο ευρώ

Κλείσιμο
Μάλιστα, προσέγγιζαν τα θύματά τους προσφέροντας βοήθεια όταν επέστρεφαν από τις αγορές τους και, κουβαλώντας τα ψώνια ως το διαμέρισμά τους, κατάφερναν να αποκτήσουν περισσότερη οικειότητα με αυτά. Παράλληλα, συνεργοί τους επιμερίζονταν τον ρόλο της ανεύρεσης και αφαίρεσης των χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών.

Κατά τη διάρκεια του πλιάτσικου χρησιμοποιούσαν γάντια μιας χρήσης ή χαρτοπετσέτα, ενώ είχαν αναπτύξει μεταξύ τους ειδικό κώδικα επικοινωνίας, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από τους παθόντες. Συγκεκριμένα, τη λέξη «καλώδιο», την μεταχειρίζονταν για να δηλώσουν την ευρύτερη έννοια του όρου «συνεργός» σε φράσεις όπως «βγήκε το καλώδιο», «να πάρει το καλώδιο» κ.λπ. δηλώνοντας έτσι την στιγμή εισόδου, αποχώρησης ή εύρεσης κλοπιμαίων των συγκατηγορούμενων τους από την οικία – στόχο. Επίσης, η εν λόγω λέξη είχε και την έννοια του όρου «κλοπιμαία», χρησιμοποιώντας την με φράσεις όπως «βρήκαμε κι άλλα καλώδια», «εκεί πέρα είναι τα καλώδια», «είναι πολλά τα καλώδια» κ.τ.λ., ενώ είχαν «βαφτιστεί» και με συγκεκριμένα ονόματα, προκειμένου να αποκρύπτουν τα πραγματικά τους στοιχεία.

Για τη μετάβαση και διαφυγή τους από την περιοχή και τα σημεία των κλοπών, καθώς και τη διάπραξη προπαρασκευαστικών πράξεων, όπως κατόπτευση και χαρτογράφηση των κινήσεων των ηλικιωμένων ατόμων, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα της ομάδας και αυτοκίνητα ταξί, ενώ για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, χρησιμοποιούσαν οχήματα ιδιοκτησίας τους ή συγγενικών τους προσώπων, ή προέβαιναν στην ενοικίαση αυτοκινήτων.



Τα μέλη της συμμορίας Ρομά που εξαπατούσαν ηλικιωμένους ζούσαν σε πολυτελή σπίτια, φορούσαν Rolex και διατηρούσαν τραπεζικές θυρίδες
Τα μέλη της συμμορίας Ρομά που εξαπατούσαν ηλικιωμένους ζούσαν σε πολυτελή σπίτια, φορούσαν Rolex και διατηρούσαν τραπεζικές θυρίδες
Τα μέλη της συμμορίας Ρομά που εξαπατούσαν ηλικιωμένους ζούσαν σε πολυτελή σπίτια, φορούσαν Rolex και διατηρούσαν τραπεζικές θυρίδες
Τα μέλη της συμμορίας Ρομά που εξαπατούσαν ηλικιωμένους ζούσαν σε πολυτελή σπίτια, φορούσαν Rolex και διατηρούσαν τραπεζικές θυρίδες
Τα μέλη της συμμορίας Ρομά που εξαπατούσαν ηλικιωμένους ζούσαν σε πολυτελή σπίτια, φορούσαν Rolex και διατηρούσαν τραπεζικές θυρίδες
Τα μέλη της συμμορίας Ρομά που εξαπατούσαν ηλικιωμένους ζούσαν σε πολυτελή σπίτια, φορούσαν Rolex και διατηρούσαν τραπεζικές θυρίδες



Ενδεικτικό της δράσης τους είναι γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποκομίσουν συνολικά όφελος που ξεπερνά τις 538.430 ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:

Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ στον Ερντογάν - Το παζάρι για τα F-35 και το ρωσικό πετρέλαιο

Σκιές, αλυσοπρίονα και ντουλάπες κλονίζουν τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα έγγραφα που «καίνε» την Τυχεροπούλου

Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
20 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης