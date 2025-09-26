Τα μέλη της συμμορίας Ρομά που εξαπατούσαν ηλικιωμένους ζούσαν σε πολυτελή σπίτια, φορούσαν Rolex και διατηρούσαν τραπεζικές θυρίδες
Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα, ηλικίας 40, 35, 28 και 22 ετών - Πώς δρούσαν
Κατοικούσαν σε ακίνητα αξίας μεγαλύτερης των 650.000 ευρώ, κινούνταν με πολυτελή αυτοκίνητα, φορούσαν ρολόγια Rolex και διατηρούσαν θυρίδες στην τράπεζα. Ο λόγος για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συστήσει Ρομά και εξαπατούσαν ηλικιωμένους καταφέρνοντας να αποκομίσουν περισσότερα από 500.000 ευρώ.
Τελικά στη δράση τους μπήκε φρένο από στελέχη του ελληνικού FBI που κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν και να τους περάσουν χειροπέδες.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα, ηλικίας 40, 35, 28 και 22 ετών, μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (24/9) στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιόσια Αττικής.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι μετέβαιναν σε σπίτια ηλικιωμένων και παρουσιάζονταν ψευδώς σε αυτούς ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή συντηρητές ανελκυστήρων, προκειμένου αρχικά να εξασφαλίσουν την είσοδο στις οικίες τους και στη συνέχεια, να αφαιρέσουν –μεταξύ άλλων- χρηματικά ποσά, τιμαλφή αντικείμενα, κοσμήματα και χρυσαφικά. Προς την κατεύθυνση αυτή, επιδείκνυαν διάφορα έγγραφα, προσπαθώντας να δώσουν τον χαρακτήρα του επίσημου στις υποτιθέμενες εργασίες στις οποίες προέβαιναν.
Μάλιστα, προσέγγιζαν τα θύματά τους προσφέροντας βοήθεια όταν επέστρεφαν από τις αγορές τους και, κουβαλώντας τα ψώνια ως το διαμέρισμά τους, κατάφερναν να αποκτήσουν περισσότερη οικειότητα με αυτά. Παράλληλα, συνεργοί τους επιμερίζονταν τον ρόλο της ανεύρεσης και αφαίρεσης των χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών.
Κατά τη διάρκεια του πλιάτσικου χρησιμοποιούσαν γάντια μιας χρήσης ή χαρτοπετσέτα, ενώ είχαν αναπτύξει μεταξύ τους ειδικό κώδικα επικοινωνίας, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από τους παθόντες. Συγκεκριμένα, τη λέξη «καλώδιο», την μεταχειρίζονταν για να δηλώσουν την ευρύτερη έννοια του όρου «συνεργός» σε φράσεις όπως «βγήκε το καλώδιο», «να πάρει το καλώδιο» κ.λπ. δηλώνοντας έτσι την στιγμή εισόδου, αποχώρησης ή εύρεσης κλοπιμαίων των συγκατηγορούμενων τους από την οικία – στόχο. Επίσης, η εν λόγω λέξη είχε και την έννοια του όρου «κλοπιμαία», χρησιμοποιώντας την με φράσεις όπως «βρήκαμε κι άλλα καλώδια», «εκεί πέρα είναι τα καλώδια», «είναι πολλά τα καλώδια» κ.τ.λ., ενώ είχαν «βαφτιστεί» και με συγκεκριμένα ονόματα, προκειμένου να αποκρύπτουν τα πραγματικά τους στοιχεία.
Για τη μετάβαση και διαφυγή τους από την περιοχή και τα σημεία των κλοπών, καθώς και τη διάπραξη προπαρασκευαστικών πράξεων, όπως κατόπτευση και χαρτογράφηση των κινήσεων των ηλικιωμένων ατόμων, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα της ομάδας και αυτοκίνητα ταξί, ενώ για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, χρησιμοποιούσαν οχήματα ιδιοκτησίας τους ή συγγενικών τους προσώπων, ή προέβαιναν στην ενοικίαση αυτοκινήτων.
Προσέγγιζαν φιλικά ηλικιωμένους και «άδειαζαν» τα σπίτια τους
Μάλιστα, προσέγγιζαν τα θύματά τους προσφέροντας βοήθεια όταν επέστρεφαν από τις αγορές τους και, κουβαλώντας τα ψώνια ως το διαμέρισμά τους, κατάφερναν να αποκτήσουν περισσότερη οικειότητα με αυτά. Παράλληλα, συνεργοί τους επιμερίζονταν τον ρόλο της ανεύρεσης και αφαίρεσης των χρημάτων, κοσμημάτων και τιμαλφών.
Κατά τη διάρκεια του πλιάτσικου χρησιμοποιούσαν γάντια μιας χρήσης ή χαρτοπετσέτα, ενώ είχαν αναπτύξει μεταξύ τους ειδικό κώδικα επικοινωνίας, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από τους παθόντες. Συγκεκριμένα, τη λέξη «καλώδιο», την μεταχειρίζονταν για να δηλώσουν την ευρύτερη έννοια του όρου «συνεργός» σε φράσεις όπως «βγήκε το καλώδιο», «να πάρει το καλώδιο» κ.λπ. δηλώνοντας έτσι την στιγμή εισόδου, αποχώρησης ή εύρεσης κλοπιμαίων των συγκατηγορούμενων τους από την οικία – στόχο. Επίσης, η εν λόγω λέξη είχε και την έννοια του όρου «κλοπιμαία», χρησιμοποιώντας την με φράσεις όπως «βρήκαμε κι άλλα καλώδια», «εκεί πέρα είναι τα καλώδια», «είναι πολλά τα καλώδια» κ.τ.λ., ενώ είχαν «βαφτιστεί» και με συγκεκριμένα ονόματα, προκειμένου να αποκρύπτουν τα πραγματικά τους στοιχεία.
Για τη μετάβαση και διαφυγή τους από την περιοχή και τα σημεία των κλοπών, καθώς και τη διάπραξη προπαρασκευαστικών πράξεων, όπως κατόπτευση και χαρτογράφηση των κινήσεων των ηλικιωμένων ατόμων, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα της ομάδας και αυτοκίνητα ταξί, ενώ για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, χρησιμοποιούσαν οχήματα ιδιοκτησίας τους ή συγγενικών τους προσώπων, ή προέβαιναν στην ενοικίαση αυτοκινήτων.
Ενδεικτικό της δράσης τους είναι γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποκομίσουν συνολικά όφελος που ξεπερνά τις 538.430 ευρώ.
