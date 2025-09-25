Όλες οι αλλαγές που φέρνει το νέο Gov.gr Wallet σε έγγραφα και συναλλαγές - Πώς θα λειτουργεί ο ψηφιακός βοηθός με AI

«Φέρνουμε τη Θυρίδα του πολίτη στο επίκεντρο»

Επισημαίνεται, ότι πλέον παρέχεται και η δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας εγγράφων με σάρωση για τα έγγραφα του gov.gr. Επίσης, οι πολίτες μπορούν να πλοηγούνται με ευκολία στομέσω επανασχεδιασμένης αρχικής οθόνης, η οποία συγκεντρώνει με λειτουργικό τρόπο όλα τα βασικά σημεία τηςΟι ενδιαφερόμενοι εγκαθιστούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του App Store ή του Google Play, καθώς και μέσω του Wallet.gov.gr. Υπενθυμίζεται ότι ήδη δέκα έγγραφα είναι διαθέσιμα στο Gov.gr Wallet: το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας (ΔΥΠΑ), το Σήμα Δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας, τα στοιχεία οχήματος (MyAuto), η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η Ασφαλιστική Ικανότητα, η Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους και τα Ζώα Συντροφιάς. Επιπλέον, το Gov.gr Wallet είναι το εργαλείο της ψηφιακής ταυτοποίησης των φιλάθλων για την είσοδό τους στα γήπεδα στους αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ.Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Από σήμερα οι πολίτες μπορούν να έχουν στο κινητό τους το νέο Gov.gr Wallet, την πιο δημοφιλή εφαρμογή του ελληνικού Δημοσίου. Μια εφαρμογή, που ξεκίνησε μέσα στην πανδημία προκειμένου να δώσει λύσεις και διεξόδους σε ζητήματα ταυτοποίησης, μετατρέπεται από αποθετήριο εγγραφών σε βασικό σημείο διεπαφής των πολιτών με το κράτος. Με το νέο Gov.gr Wallet κάνουμε ακόμη έναγια ένα κράτος πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, φέρνουμε τη «Θυρίδα του πολίτη» στο επίκεντρο ως μοναδικό και ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας, ενσωματώνουμε τον Ψηφιακό Βοηθό «mAigov», ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται πιο άμεση και προσωπική, εντάσσουμε ειδικό πλαίσιο για να βλέπουν οι πολίτες οποιαδήποτε στιγμή τον Προσωπικό Αριθμό τους. Και αυτά είναι μόνο η αρχή για το νέο. Εμπλουτίζουμε και θα συνεχίσουμε να το εμπλουτίζουμε συνεχώς με καινούργιες δυνατότητες, καθιστώντας το κοινό σημείο «συνάντησης» της Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος μας είναι η απλοποίηση και η ενοποίηση, να μη χρειάζεται δηλαδή οι πολίτες να κατεβάζουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές, αλλά να βρίσκουν σε ένα σημείο όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Ακολουθούν η ενσωμάτωση των στοιχείων των ακινήτων, οι επαγγελματικές ιδιότητες, η δυναμική ενημέρωση εγγράφων. Χτίζουμε βήμα-βήμα ένα ψηφιακό κράτος που στέκεται δίπλα στους πολίτες και κερδίζει την εμπιστοσύνη τους».Η υλοποίηση της νέας έκδοσης έγινε από τησε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Στην συνέντευξη τύπου συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Στέφανος Κόλλιας, o Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Ανδρέας Δημήτριου, o Co-Founder και Business Innovation Director της UBITECH Ltd Δημήτρης Αλεξάνδρου και ο Partner της Cognity SA Θάνος Βαριάς.