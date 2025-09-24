«Στο λατρευτό μας παλικάρι» - Κλίμα οδύνης στην κηδεία του 21χρονου Ιάσονα στο Βόλο
Συγγενείς, φίλοι, παλιοί συναθλητές βρίσκονται στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για να τον αποχαιρετήσουν τον Ιάσονα μέσα στο λευκό του φέρετρο, με βουρκωμένα μάτια και ντυμένοι στα μαύρα
Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα που βρήκε τραγικό θάνατο στον Βόλο όταν υποχώρησε το πλεξιγκλάς σε ταράτσα πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.
Η κηδεία του έγινε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Συγγενείς, φίλοι, παλιοί συναθλητές, ακόμη και άνθρωποι που δεν γνώριζαν τον Ιάσονα, βρίσκονται στον Ιερό Ναό για να τον αποχαιρετήσουν μέσα στο λευκό του φέρετρο, με βουρκωμένα μάτια και ντυμένοι στα μαύρα.
Στεφάνι έστειλε μεταξύ άλλων το Τμήμα Φυσικής Αγωγής στο οποίο φοιτούσε ο 21χρονος. «Στο λατρευτό μας παλικάρι» έγραφε το στεφάνι των γονιών του Ιάσονα, «Στον Jason» των φίλων του, σύμφωνα με το gegonota.news.
«Ο Ιάσονας ήταν ένα παιδί που είχε αγγίξει πολλές καρδιές, ήταν πάντα φιλότιμος, δεν είχε κάνει ποτέ κακό σε κανέναν άνθρωπο, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο και πάντα τους φίλους του, πάνω από όλα. Ήμασταν φίλοι, κολλητοί, βγαίναμε κάθε μέρα έξω. Μετά πήγε να σπουδάσει και εγώ πήγα να κάνω τις δουλειές μου και κάπως χώρισαν οι δρόμοι αλλά πάντα ήταν ένα άτομο που έκανε τα πάντα για όλους και δεν ήθελε κακό για κανέναν άνθρωπο, είπε μεταξύ άλλων ο φίλος του Ιάσονα, Κωνσταντίνος.
«Δεν ήθελε κάτι κακό, απλά ήθελε να πάρει μια αντίδραση από τον κόσμο, έτσι για πλάκα. Δεν ήθελε να κάνει κάτι κακό με την έννοια να πειράξει ποτέ κάποιον, πάντα ήταν φιλότιμος, καλόκαρδος», ανέφερε.
Συγκλονίζει φίλος του 21χρονου Ιάσονα στο τελευταίο αντίο- «Ήταν φιλότιμος, δεν ήθελε να κάνει ποτέ κακό σε κανέναν»Posted by magnesianews.gr on Wednesday, September 24, 2025
Φωτογραφίες, βίντεο: gegonota.news, magnesianews.gr
