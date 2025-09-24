«Στο λατρευτό μας παλικάρι» - Κλίμα οδύνης στην κηδεία του 21χρονου Ιάσονα στο Βόλο

Συγγενείς, φίλοι, παλιοί συναθλητές βρίσκονται στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για να τον αποχαιρετήσουν τον Ιάσονα μέσα στο λευκό του φέρετρο, με βουρκωμένα μάτια και ντυμένοι στα μαύρα