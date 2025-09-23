Οι φίλοι του 20χρονου Ιάσονα τον έψαχναν στο τηλέφωνο επί 40 λεπτά - Δεν είχαν αντιληφθεί το τραγικό δυστύχημα
Πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλέξιγκλας, το οποίο φέρεται να υποχώρησε ακαριαία - Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου
Για περίπου 40 λεπτά οι φίλοι του Ιάσονα αναζητούσαν τον 20χρονο φοιτητή, καθώς δεν γνώριζαν ότι είχε πέσει στο φωταγωγό της τετραώροφης πολυκατοικίας στον Βόλο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις φίλων του, ο νεαρός είχε ανέβει γύρω στις 03:30 μαζί με δύο συνομήλικούς του στην ταράτσα του κτιρίου, προκειμένου να καθίσουν – κάτι που, όπως είπαν, συνήθιζαν να κάνουν.
Λίγη ώρα αργότερα, άγνωστο άτομο φώναξε προς το μέρος τους, πιθανότατα επειδή ενοχλήθηκε από θόρυβο. Οι τρεις νέοι πανικοβλήθηκαν και έτρεξαν να φύγουν. Δύο από αυτούς βγήκαν στον δρόμο, ωστόσο ο τρίτος δεν ακολούθησε και χάθηκαν τα ίχνη του.
Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον καλέσουν στο κινητό για σχεδόν 40 λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ένας από τους φίλους του Ιάσονα που διαμένει στην πολυκατοικία, ξύπνησε τον πατέρα του για να τους βοηθήσει να ψάξουν τον 20χρονο, χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια και όταν έψαξαν το στίγμα του τηλεφώνου του, διαπίστωσαν ότι βρισκόταν ακόμη στην πολυκατοικία.
Επιστρέφοντας στην ταράτσα, εντόπισαν σπασμένο το πλαστικό κάλυμμα του φωταγωγού και, κοιτάζοντας προς τα κάτω, αντίκρισαν τον φίλο τους νεκρό στη βάση του.
Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον άτυχο νέο στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 05:00, ενώ από τις πρώτες ενδείξεις έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.
