Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Θαλαμηγός με σημαία Βουλγαρίας προσάραξε στον Σαρωνικό, δείτε βίντεο από το σημείο
Θαλαμηγός με σημαία Βουλγαρίας προσάραξε στον Σαρωνικό, δείτε βίντεο από το σημείο
Στο σκάφος βρίσκονται τέσσερις επιβαίνοντες - Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές
Θαλαμηγός με σημαία Βουλγαρίας, στην οποία επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Πατρόκλου στον Σαρωνικό Κόλπο.
Στο σημείο βρίσκεται περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και δεν δυσκολεύουν τις όποιες επιχειρήσεις.
Στο σημείο βρίσκεται περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και δεν δυσκολεύουν τις όποιες επιχειρήσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα