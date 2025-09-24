Θαλαμηγός με σημαία Βουλγαρίας προσάραξε στον Σαρωνικό, δείτε βίντεο από το σημείο
Θαλαμηγός με σημαία Βουλγαρίας προσάραξε στον Σαρωνικό, δείτε βίντεο από το σημείο

Στο σκάφος βρίσκονται τέσσερις επιβαίνοντες - Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές

Θαλαμηγός με σημαία Βουλγαρίας προσάραξε στον Σαρωνικό, δείτε βίντεο από το σημείο
Θαλαμηγός με σημαία Βουλγαρίας, στην οποία επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Πατρόκλου στον Σαρωνικό Κόλπο.

Στο σημείο βρίσκεται περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και δεν δυσκολεύουν τις όποιες επιχειρήσεις.

Θαλαμηγός με σημαία Βουλγαρίας προσάραξε στον Σαρωνικό

Θαλαμηγός με σημαία Βουλγαρίας προσάραξε στον Σαρωνικό, δείτε βίντεο από το σημείο


