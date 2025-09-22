Στον Δημήτρη Μελισσανίδη και με την έγκριση της συνέλευσης των εργαζομένων η Εφημερίδα των Συντακτών

ήμερα, έγινε Γενική Συνέλευση των εργαζομένων - μετόχων όπου και ομόφωνα εγκρίθηκε (και τυπικά) η πώληση του 51% της εφημερίδας στον Δημήτρη Μελισσανίδη. Οι τελικές υπογραφές αναμένονται στις επόμενες 15 ημέρες.

χουν ολοκληρωθεί όλοι οι οικονομικοί έλεγχοι - due diligence, η διαδικασία κατά την οποία κάποιος εξετάζει προσεκτικά όλες τις πτυχές μιας συμφωνίας, επένδυσης ή εταιρείας πριν πάρει μια απόφαση.