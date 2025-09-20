Συρμός του Ηλεκτρικού αποσύρθηκε στο Μοναστηράκι λόγω έντονης μυρωδιάς, μία πλαστική σακούλα προκάλεσε το πρόβλημα
Συρμός του Ηλεκτρικού αποσύρθηκε στο Μοναστηράκι λόγω έντονης μυρωδιάς, μία πλαστική σακούλα προκάλεσε το πρόβλημα

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 17:33 σήμερα το απόγευμα

Συρμός του Ηλεκτρικού αποσύρθηκε στο Μοναστηράκι λόγω έντονης μυρωδιάς, μία πλαστική σακούλα προκάλεσε το πρόβλημα
Συρμός της Γραμμής 1 του Μετρό με κατεύθυνση προς Πειραιά αποβίβασε τους επιβάτες του στον σταθμό Μοναστηράκι σήμερα το απόγευμα εξαιτίας έντονης μυρωδιάς που πιθανότατα προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα.

Η ΣΤΑ.ΣΥ ανέφερε ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο Αμαξοστάσιο, ενώ οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με τον επόμενο συρμό.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ, από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός, που αποσύρθηκε νωρίτερα από την κυκλοφορία, λόγω έντονης μυρωδιάς, στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, δεν προέκυψε τεχνική βλάβη. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

